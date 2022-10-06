У Xiaomi вийшла дешева новинка на чистому Android

Зовсім недавно ми писали про вихід Redmi A1, першого мобільного телефону Xiaomi без MIUI після прощання з Android One. Сьогодні компанія представила трохи покращену версію Redmi A1+. Що дає цей плюс? По суті це ідентичний за характеристиками девайс, до якого китайці додали сканер відбитків пальців, якого немає в стандартній версії.

Технічні характеристики Xiaomi Redmi A1+

Як і базовий A1, версія Plus отримала дизайн із використанням синтетичної шкіри на задній частині корпусу. До неї додаються плоскі краї та передня частина з помітними рамками навколо дисплея. Використовується 6.52-дюймова IPS панель з HD+ роздільною здатністю та частотою оновлення 60 Гц.

Усередині стоїть скромний 4-ядерний процесор Helio A22 від MediaTek. Його доповнюють 2 ГБ оперативної пам’яті типу LPDDR4x і 32 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити на 512 ГБ за допомогою картки MicroSD. Акумулятор на 5000 мАч вказує на те, що проблем з автономністю не повинно бути. Однак для заряджання смартфона використовується незручний порт MicroUSB, а заряджання обмежене швидкістю 10 Вт.

Також девайс отримав 8-мегапіксельну основну камеру та фронталку на 5 мегапікселів. Сканер відбитків пальців дозволяє швидко розблокувати смартфон та входити до захищених програм. Керує його роботою новий Android 12 Go – полегшена версія операційної системи Google, яка повинна швидко працювати на такому залозі.

Версії та ціна Xiaomi Redmi A1+

Поки що новинка вийшла тільки в Кенії, де конфігурацію 2/32 ГБ продають за 86 $ . Чекаємо на смартфон на AliExpress!