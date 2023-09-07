Власники Android смартфонів захотіли перейти на iPhone 15 лише з однієї причини

Поява в iPhone 15 роз’єму USB-C може спонукати більшу частину власників Android-смартфонів перейти на гаджети Apple. Про це йдеться в результатах дослідження компанії SellCell.

Так, 44% опитаних користувачів смартфонів на базі Android заявили, що вони хотіли б купити iPhone 15, якщо Apple дійсно встановить у нього порт USB-C. З них 35% пояснили свій вибір тим, що завдяки такому нововведенню iPhone стане сумісним з аксесуарами сторонніх компаній. При цьому 56% опитаних власників Android-смартфонів не готові купувати iPhone 15.

Перейти на нову модель тільки заради USB-C готові 63% користувачів iPhone. Більшість із них (37%) виправдовують це рішення зручністю використання одного універсального дроту для зарядки ноутбука, планшета і смартфона. Близько 37% опитаних власників iPhone виявилися задоволені своїм пристроєм і не готові змінювати гаджет тільки заради нового роз’єму для зарядки.

Пропрієтарний роз’єм Lightning з’явився вперше в iPhone 5, який був представлений у вересні 2012 року. Останніми роками ноутбуки і планшети Apple отримали більш поширений стандарт USB-C, проте смартфони компанії і навушники все ще зберегли старі зарядні порти.

Презентація Apple, під час якої представлять iPhone 15 і AirPods із роз’ємами USB-C, відбудеться 12 вересня.