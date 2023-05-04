Опубліковано список смартфонів, які ремонтувати найлегше

Експерти з Electronics Hub представили рейтинг найпростіших і найскладніших моделей смартфонів для самостійного ремонту вдома. Для цього автори проаналізували дані iFixit – порталу, де публікуються інструкції з ремонту девайсів.

Загалом авторам вдалося проаналізувати 228 моделей від різних компаній. Ось яких висновків дійшли в Electronics Hub:

Google Pixel 7 є одним з найскладніших телефонів для ремонту – на його ремонт йде більше години; Motor G7 – найпростіший для ремонту – 50% поломок можна полагодити за 25 хвилин; всього ремонтувати в цілому, у той час як смартфони Sony найскладніші.

Ці смартфони ремонтувати найважче:

Google Pixel 7 – середній час ремонту 1 година;

Samsung Galaxy Note 10 – 58 хвилин;

iPhone SE 3 – 55 хвилин; Redmi Note 7 – 53 хвилини;

Xiaomi Mi 9 – 53 хвилини.

Загалом до антирейтингу потрапило 10 моделей. Вони представлені на фото нижче:

Ці смартфони ремонтувати найлегше:

Moto G7 – 25 хвилин;

Samsung Galaxy A40 – 32 хвилини;

Samsung Galaxy S22 Ultra – 48 хвилин;

iPhone 11 Pro Max – 63 хвилини;

iPhone 13 – 67 хвилин.

У топі теж опинилося 10 моделей. Побачити їх можна нижче:

Незважаючи на те, що «айфони» в середньому ремонтуються близько години, лагодити смартфон не так складно, як моделі з антирейтингу. Експерти дізналися, які компанії роблять найпростіші для ремонту смартфони. Виявилося, Asus виробляє найпростіші для ремонту апарати, Sony – найскладніші. Результати на графіку:

Підсумки

Якщо ви волієте ремонтувати гаджети вдома, а не віддавати гроші майстерням, вибирайте смартфони Moto, Apple, Asus, HTC, LG та Samsung.

На ремонті цих смартфонів заощадити не вийде: Xiaomi, Huawei, OnePlus, Honor та Sony. Доведеться відвозити в сервіс або ламати голову самому.