В ВСУ інтегрували ракети AMG-88 в радянські винищувачі

З’явилися детальні подробиці про те, як ЗСУ адаптували ракети HARM AMG 88 для запуску із радянських винищувачів МіГ-29.

Конструкція пілонів-тримачів має незвичний вигляд. На рідний пілон літака прикріплюють пілон LAU-118/A, який і тримає ракету.

Додатково під літак вмонтовують батарею для живлення HARM. Щоб здійснити запуск ракети, пілони, батарею та бортовий комп’ютер з’єднують кабелем із датчиком радіолокаційного опромінення. Після того, як пілот винищувача виявляє ціль та натискає кнопку «Пуск», а далі зброя все робить сама.

В умовах війни самостійно зробити такий апгрейд складно. Українські військові аеродроми знаходяться під обстрілами армії РФ. Тому працювати на них у штатному режимі нереально.

Також для розробок необхідно мати незалучені літаки, що зберігаються на летовищі. В України сьогодні не має вільних ресурсів та часу на подібні розробки.

Тому, скоріш за все цим займались американські друзі, адже у них все є для експериментів: літаки, ракети, інженери. Є думка, що цю роботу виконувала компанія Raytheon. Вона сьогодні випускає ракети HARM, а в минулому займалась обслуговуванням МіГ-29.