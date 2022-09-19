Нові правила вакцинації від коронавірусу вже діють в Україні

Міністерство Охорони Здоров’я України офіційно дало дозвіл на проведення заходів із вакцинації від коронавірусу другою бустерною дозою. Щеплення можуть зробити всі повнолітні громадяни, які зробили перший бустер не менш ніж 4 місяці тому.





На законодавчому рівні було прийнято проєкт №1586, в якому зазначені зміни про порядок вакцинації.

Дітей також вакцинуватимуть, але лише за наявності дозволу батьків. При чому, якщо батьків двоє, то згоду дають батько й мати. Перед щепленням діти мають обов’язково пройти медичний огляд у педіатра. Вакцинація дозволена дітям від 5 до 11 років вакциною від Pfizer. Вона називається Comirnaty.

Comirnaty — це матрична вакцина на основі РНК коронавірусної хвороби. Її розробили у 2019 році. Ефективність вакцина при 2 щепленнях 95%.

Цю вакцину рекомендує МОЗ. Нею можна щеплювати дітей і у більш ранньому віці. Виробник стверджує, що препарат є безпечним для введення вже у 6 місячному віці.

Хоча діти переносять хворобу легше, ніж дорослі, є ті, хто у групі ризику, наприклад діти та підлітки, що хворіють на цукровий діабет, або мають хронічні хвороби дихальної системи.

Питання вакцинації дітей та підлітків досі залишається спірним. Багато батьків проти щеплення. Все через течію антиваксерів та роздуті міфи у мережі.

Сьогодні Україна чекає на постачання вакцини для дітей. У наявності препарати для дорослих, у них інше дозування, що не підходить для дитячого організму.

Новий законопроєкт передбачає зменшені мінімальні терміни між основним курсом щеплення та бустерною вакциною. Раніше цей інтервал був 6 місяців, а тепер його зменшено до 5 місяців.

Сьогодні українців вакцинують трьома вакцинами:

CoronaVac (Sinovac);

Comirnaty (Pfizer-Biontech);

Jassen (Johnson&Johnson).

Раніше українцям робили щеплення ще однією вакциною — Moderna.