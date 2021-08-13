Успіх гарантовано: названо знаки зодіаку, яким точно слід відкрити власну справу

Підприємницька жилка – це безцінний дар, яким гріх не скористатися. Вигадати свою власну унікальну ідею для стартапу та «розкрутитися» мріють мільйони, а вдається це лише найбільш везучим і наполегливим.





Однак астрологи вважають інакше. Вони переконані, що саме положення зірок та планет у момент вашого народження може відкрити дорогу до вдалого бізнесу. Яким же знакам зодіаку найбільше щастить у підприємницькій діяльності?

Овен

Представники стихії вогню вирізняються з-поміж інших непохитною впевненістю у своїх силах та здібностях. Поставивши перед собою високу мету, вони ніколи не зупиняються, відважно переборюючи усі перешкоди на своєму шляху. Овени володіють усіма якостями, які найбільше цінуються у бізнесі: рішучість, зухвальство та цілеспрямованість. Розпочинаючи власну справу, вони абсолютно впевнені в успіху, й нікому не дозволять переконати себе у зворотному.

Тілець

Тільці природжені кар’єристи. У них завжди усе за планом та по порядку. Саме наполегливість й увага до найменших деталей робить їх ідеальними керівниками, що неодмінно приведуть свою компанію до успіху. Уродженці знаку дуже серйозно ставляться до зобов’язань, які узяли на себе. Вони завжди пам’ятають про відповідальність перед власними підлеглими та кредиторами, не даючи собі жодного шансу на програш.

Лев

Уродженці знаку мають дуже сильний характер. Вони яскраві й харизматичні, а тому понад усе прагнуть привернути до себе увагу оточуючих. Потрапивши у світ бізнесу, Леви одразу ж проявляють свої лідерські якості, прагнучи й тут стати найкращими. Нездоланний дух та віра в себе ведуть їх до вершини попри усі негаразди. Представники знаку не дозволяють собі навіть думки про можливий програш. Тож прямують уперед за своєю щасливою зіркою, підкоряючи все нові й нові вершини.