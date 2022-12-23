Українці можуть без мита замовити з-за кордону генератори та повербанки: як це зробити

В Україні дозволили безмитне ввезення генераторів, літій-іонних акумуляторів, повербанків, портативних зарядних станцій та терміналів супутникового інтернету Starlink. Купуючи хоч один з цих товарів з-за кордону українцям не доведеться платити мито та ПДВ. У зв’язку з цим «Укрпошта» зараз налагоджує зв’язки з поштовими службами інших країн, через відділення яких цінні посилки потраплятимуть в Україну.

Станом на сьогодні вже досягнуто домовленості з првідним поштовим оператором Латвії Latvijas Pasts. Він має понад 600 відділень по всій країні і бере за доставку в Україну від 25 євро, в залежності від розміру та вмісту посилки. Однак в «Укрпошті» підкреслили, що перелік країн, з яких можна буде вислати товари критичного імпорту без сплати податків, незабаром буде розширено.

Що можна замовляти без мита

Безмитна доставка з Латвії працює для таких товарів:

повербанки;

зарядні пристрої;

портативні зарядні станції;

літій-іонні акумулятори;

водяні фільтри;

генератори;

інтернет-системи.

Як відправити з Латвії генератор чи зарядну станцію

Товар потрібно замовити та оплатити у інтернет-магазині разом із доставкою за адресою знайомого чи родича в Латвії. За доставку в межах Євросоюзу мито платити не потрібно. Далі особа, на адресу якої замовлялася покупка, повинна віднести її у відділення Latvijas Pasts та відправити в Україну. Вже через 10-14 днів посилка досягне пункту призначення.

Важливо під час відправки генератора, повербанка чи іншого пристрою не забути вказати його УКТЗЕД. Це необхідно, щоб працівники пошти могли ідентифікувати товар та забезпечити правильні умови його перевезення. Код УКТЗЕД має містити:

6 цифр, якщо отримувач фізична особа;

10 цифр, якщо отримувач особа юридична.

В декларації на посилку потрібно також зазначити коротку інформацію про пристрій, що перевозиться:

для генератора – Generator, HS code 8502 11/Electric generating sets, HS code 8502 20;

для водяного фільтра – Water filtering or purifying equipment, HS code 84212100;

для портативної зарядки чи літій-іонного акумулятора – Batteries / accumulators / power banks / portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00;

для інтернет-систем – apparatus for communication in wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ или 8517 69 90 00/ или 8517 70 00 90.