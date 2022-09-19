Долар та євро різко пішли вгору в обмінниках

На валютному ринку все без змін, бакс потроху продовжує рости, і зупинити це неможливо. У вихідні середній курс $ на валютному аукціоні був на рівні 42 грн. Хоча міністерство фінансів запевняє, що до кінця року долар не перевищить відмітку у 42 гривні.





На ранок понеділка 19.09.2022 року його вартість піднялась на 15 копійок. Опівдні курс дорівнював 42,34 грн/$. Разом із доларом зростає і євро. Його офіційний курс зараз 41,3 грн/€.

Комерційний курс євро за вихідні зріс на 0,013. У долара показник трохи вище і становить +0,123.

Готівковий курс американського долара у банках залишився тим, що й був минулого тижня:

продаж 41,8 грн/$;

купівля 40,9 грн/$.

Зросла вартість € на +20 копійок у продажі. Купівля впала на 2,5 копійки. Таку інформацію підвередило Міністерство фінансів.

ПУМБ банк виставив також нові ціни. Тут вартість $ на ранок 19 вересня 42,2 гривні, що на 20 копійок дорожче, ніж у п’ятницю. Є фінустанови, у яких курс ще вище, наприклад Форвард банк (42,3 грн/$).

Найнижчу ціну на понеділок встановив Альфа-банк. Тут можна придбати іноземну готівку по 36,6 грн/$.

Курс євро у банках України виглядає наступним чином:

Універсал банк, Альфа-банк, Ощадбанк 41,2 гривні за €.

ПУМБ банк підвищив ціну на 50 копійок і тепер продає € по 42 грн рівно.

Найвищий курс, що було зафіксовано серед великих банків у Індустріалбанк та КредитвестБанк:

купівля € по 42,1 грн;

продаж € по 42,5 грн.

Найвигідніший курс пропонують державні банки, наприклад в Ощадбанк, де придбати готівкою євро можна по 41,4 грн. В обмінниках курс як завжди не відповідає банківському у середньому на 15 копійок.

Абсолютно всі банки мають труднощі, пов’язані із дефіцитом валюти. Іноземної готівки катастрофічно не вистачає, через що багато установ припинили готівкові операції із валютою.