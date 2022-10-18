Термінали ПриватБанку працюють зі збоями: українка розповіла свою історію

Клієнти державного ПриватБанку та інших фінустанов країни все частіше скаржаться на збої в роботі терміналів самообслуговування. Наприклад термінал може прийняти готівку, але не зарахувати її на карту користувача. З чим пов’язана ця проблема та що робити, якщо ваші гроші «з’їв» термінал?

Одна з клієнток Привату на профільному форумі Мінфіну розповіла про власні пригоди з банківським апаратом. За її словами термінал без жодної затримки «проковтнув» 500 грн, але на рахунок ці гроші так і не прийшли.

Жінка одразу ж звернулася на гарячу лінію банку. Там її вислухали та пообіцяли розібратися з ситуацією. Через три дні працівники Привату передзвонили і повідомили, що жодних збоїв в роботі терміналу виявлено не було. А отже і гроші клієнтці банк повернути не може.

Обуренню українки не було меж. «А куди ж ділися мої гроші?», – написала вона в своєму коментарі. На що представники банку вкотре пообіцяли з’ясувати, в чому проблема, і надати постраждалій розширену відповідь.

Помилки у роботі терміналів можуть відбуватися з кількох причин:

програмний збій – в цьому випадку помилку легко виявити навіть дистанційно. Оглядати термінал чи робити інкасацію не потрібно;

механічна помилка – таку проблему виявити значно складніше. Скоріш за все працівникам банку доведеться робити інкасацію та звіряти кількість грошей, що пройшли через систему, з тією, яку виявили в самому терміналі.

Та не зважаючи на тип збою, через який термінал «з’їв» гроші, перш за все потрібно зателефонувати у службу підтримки банку. Номери цих служб є на всіх терміналах Привату та інших українських банків. Оператор повинен прийняти скаргу і терміново з’ясувати, що трапилося з пристроєм. А за потреби в найкоротші терміни провести інкасацію і повернути клієнтові його гроші.