Автомобіль Xpeng P7 отримав режим гри для зняття стресу на дорозі

У Китаї знайшли незвичайний спосіб розрядити напружену атмосферу на дорогах — автоінженери вбудували в електромобіль ігрову систему з елементами доповненої реальності. Новий седан Xpeng P7 дозволяє «запускати» в сусідні авто віртуальні предмети: тапки, кавуни або мультяшних свиней. Все це відображається на центральному екрані, а реальна картинка доповнюється анімацією попадання і очками.

Ідея належить засновнику Xpeng Хе Сяопену, який помітив, що водії часто стикаються з агресивною поведінкою і стресують за кермом. Замість сигналів і криків система пропонує «випустити пар» натисканням однієї кнопки. Комплекс камер і сенсорів сканує простір навколо, а програмне забезпечення малює віртуальні «снаряди» поверх відео з доріг. По суті водій грає, не відволікаючись від руху і не створюючи небезпечних ситуацій.

Не варто думати, що це якась забава. Сам P7 — серйозний електромобіль, що конкурує з Tesla Model 3 і Xiaomi SU7. Залежно від модифікації він розвиває 276 або 473 к.с., а запас ходу досягає 700 або 820 км. З 7 серпня в Китаї стартував попередній замовлення за ціною від 250 тис. юанів (≈2,75 млн рублів), і за перші 6 хв. дилерам надійшло понад 10 тис. заявок.

Технічна начинка у машини вражаюча: платформа з низьким центром ваги, незалежна підвіска, адаптивний круїз-контроль, система автопаркування і автопілот для швидкісних магістралей. У салоні встановлено панорамний OLED-дисплей, преміальна аудіосистема, проекція даних на лобове скло і голосове управління. Автомобіль підтримує автооновлення, завдяки чому власнику не потрібно додавати нові функції вручну або проводити апгрейд існуючих під час візиту в сервіс.

За словами розробників, мета незвичайної ігрової функції — знизити рівень агресії на дорогах. Коли роздратування можна виплеснути безпечним способом, ризик конфліктів і аварій зменшується. І, можливо, в майбутньому подібні ігрові елементи стануть звичною частиною інтерфейсу сучасних машин, допомагаючи водіям залишатися в дзен навіть у годину пік.

До цього подібні ігрові або розважальні функції в автомобілях зустрічалися дуже рідко і в основному у вигляді окремих експериментів. Наприклад, компанія BMW в 2021 році презентувала концепт iX Flow зі змінним кольором кузова, що було більше про візуальні ефекти, а не гру для водія. У сегменті розваг всередині салону Tesla пропонувала вбудовану гру Atari, яку можна запускати на екрані мультимедійної системи, але це було доступно тільки в режимі стоянки, щоб не відволікати від водіння. Тому китайське ноу-хау можна вважати ексклюзивом.