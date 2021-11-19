Hardnews

Українцям назвали порядок дій при втраті смартфона

19.11.2021
1 хвилина на прочитання

У сучасному світі гаджет — це гаманець, паспорт та соціальні контакти, тому потрібно зробити так, щоб персональні дані не потрапили до рук зловмисників.


Експерти радять українцям захистити пристрій пін-кодом або біометричним відбитком, а також перевірити, чи активна можливість дистанційного блокування. Крім того, слід переписати IMEI та серійний номер телефону, ця інформація допоможе на випадок крадіжки.

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В першу чергу потрібно скористатися функцією «Знайти телефон» або зателефонувати з іншого номера, на випадок, якщо гаджет все ж таки поблизу. Якщо є впевненість, що він вкрадений, дані можна видалити за допомогою відповідної функції, але знайти смартфон вже не вийде.

Фахівці також радять розлогінитися з усіх сервісів та соцмереж за допомогою функції «Завершити сеанси на всіх пристроях», заблокувати сім-карту та прив’язані до телефону банківські картки. Крім того, в поліції можна написати заяву про крадіжку із зазначенням номера IMEI, серійного номера пристрою та обставин крадіжки.

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19.11.2021
1 хвилина на прочитання

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