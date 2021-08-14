Складено рейтинг кращих бездротових зарядок

Рідкісна річ полегшує життя так, як бездротова зарядка. Пропонуємо познайомитися з кращими зарядними пристроями Qi для домашнього вжитку.





Бездротова зарядка – найсучасніше рішення для живлення смартфона. Сідає батарея? Просто покладіть телефон на бездротову панель, і відсоток автоматично піде вгору. Потрібно відповісти на дзвінок? Простіше простого. Беріть телефон і відповідайте. Можете навіть пройтися з ним по кімнаті, адже вас не буде обмежувати довжина кабелю. Тільки не забудьте потім повернути його на панель, щоб зарядка продовжилась.

Який би преміальний смартфон ви не купили в 2021 році, в ньому напевно буде реалізований стандарт живлення Qi. Самих зарядних пристроїв, сумісних з Qi, досить багато. Незалежно від бюджету і кращого форм-фактора для вас знайдеться підходяще рішення.

КРАЩІ БЕЗДРОТОВІ ЗАРЯДКИ ДЛЯ ДОМУ

HAMA WIRELESS CHARGE SET QI-FC15S

Ця бездротова зарядка отримала дві котушки, що дозволяє їй видавати максимальну потужність 15 Вт. Модель може використовуватися в горизонтальному і вертикальному положенні, її поверхня прогумована, а підставка виготовлена ​​з металу. По периметру вона оснащена світлодіодним підсвічуванням стану.

Для зарядки використовується комплектний кабель USB-C довжиною 1 метр і блок живлення з підтримкою QC 3.0. Приємними бонусами є наявність захисту від коротко замикання і перепадів напруги.

BASEUS SIMPLE WIRELESS CHARGER

Ця Qi зарядка приваблює не тільки доступним цінником, але і декількома кольорами виконання. Крім стандартного чорного і білого, вона буває прозорою, що дозволяє побачити всю внутрішню начинку пристрою. Корпус виготовлений зі скла і металу, потужна котушка забезпечує потужність 10 Вт і може заряджати смартфони навіть через чохол за умови, що його товщина не перевищує 8 мм.

Пристрій уміє самостійно переходити в сплячий режим, коли смартфон набере повну ємність батареї. А ще він відрізняє телефони від інших металевих предметів, тому не включається вхолосту.

XIAOMI MI 20W WIRELESS CHARGING STAND

Ця недорога бездротова зарядка від Xiaomi здатна заряджати пристрої з потужністю 10 Вт, а якщо використовувати фірмові мережеві блоки бренду, то показник може досягати 20 Вт. Для підключення мережевого кабелю тут використовується роз’єм USB-C . Модель має простий і симпатичний дизайн, для стійкості смартфона передбачений невеликий упор.

BIXTON MAGJET

Ця мінімалістична зарядка має магнітне кріплення, яке забезпечує автоматичне центрування на задній панелі смартфона, щоб домогтися точної і правильної фіксації для швидкої зарядки. Пристрій невеликий, має незнімний кабель довжиною 1 метр. Він сумісний з блоками живлення з підтримкою QC 2.0. Корпус цієї зарядки оснащений світлодіодним індикатором стану. Вихідна потужність – 10 Вт.

UBEAR STREAM

Якщо ви не хочете зекономити і шукаєте стильну, якісну Qi зарядку, то ця модель буде вам до душі. Вона має датчики, які розпізнають пристрій і підбирають оптимальні параметри зарядки. Вона контролює температуру, а ще зрозуміє, що на поверхні лежить сторонній предмет і не включиться.

Корпус виконаний з анодованого алюмінію, тканинна поверхня гарантує, що гаджет не отримає механічних пошкоджень. Модель видає до 10 Вт потужності і може заряджати через чохол товщиною не більше 3 мм. Ця зарядка поставляється в двох кольорах, комплект включає 2-метровий кабель в одній колірній гамі з самим пристроєм.

APPLE MAGSAFE MHXH3ZE / A

Фірмова зарядка Apple MagSafe була представлена для нового покоління iPhone 12, але вона сумісна з усіма смартфонами від 8-ї серії і навушниками AirPods. Фішка моделі в тому, що вона автоматично центрується на задній поверхні (підтримується тільки серія iPhone 12 ) і тим самим гарантує швидку зарядку 15 Вт. Модель має вбудований USB-C кабель 1 метр. Як адаптер виробник рекомендує використовувати фірмовий блок живлення 20 Вт з роз’ємом USB-C.

AUKEY QI

Qi-сумісна зарядна панель від Aukey приваблива за ціною, і цей факт аж ніяк не означає, що вона істотно обмежена в можливостях. Девайс володіє вихідною потужністю 10 Вт і підходить для більшості смартфонів.

10 Вт – це межа. Розширений профіль потужності не підтримується, тому заряджати на максимальній швидкості Google Pixel 4 XL не вийде. Те ж відноситься до Galaxy Note 10 і пізніших флагманів Samsung. Що стосується iPhone, з ними швидкість зарядки досягає 7,5 Вт.

Конструкція зарядника проста: це округлий блок в непомітному дизайні. Панель здатна передавати заряд крізь чохли товщиною 3 мм. Зрозуміло, присутній захист від перезарядження.

YOOTECH WIRELESS CHARGER

За обсягом функціоналу зарядник Yootech практично ідентичний Aukey. Панель підтримує три швидкості зарядки і може перемикатися між ними в залежності від характеристик пристрою, що заряджається.

У заряднику використовуються комплектуючі виробництва Samsung. Зі старими девайсами Yootech працює на потужності до 5 Вт. З iPhone показник збільшується до 7,5. Максимальне значення становить 10 Вт. На відміну від Aukey, Yootech має підтримку USB-C, що для деяких користувачів може виявитися вирішальним фактором при покупці.

ANKER POWERWAVE

Бездротовий пристрій Anker PowerWave має рідкісну особливість. Зарядна область розташована під кутом і дозволяє зручно працювати зі смартфоном прямо в процесі живлення.

Девайс побудований на апаратному забезпеченні Samsung. В його можливості входить підтримка прискореного бездротового живлення з показником потужності до 10 Вт. Є і більш слабкі режими. Для iPhone, як і у випадку з іншими зарядниками, максимальна потужність складе 7,5 Вт. Підтримується і більш низький показник 5 Вт. Зона дії 5 мм.

SAMSUNG FAST CHARGE 2.0 WIRELESS CHARGER

Власникам флагманів Samsung бажано придбати бездротовий зарядник від самого південнокорейського виробника. Справа в тому, що ці смартфони здатні приймати струм великої сили.

Зарядка проводить живлення за технологією Fast Charge 2.0, тобто з вихідною потужністю до 15 Вт. Панель розташована вертикально з нахилом, що буде дуже зручно, якщо ви захочете попрацювати зі смартфоном, поки він заряджається. З телефонами без підтримки функції прискореного харчування вихідна потужність буде обмежена стандартним показником Qi 5 Вт.

За ціною це пристрій трохи дорожче своїх конкурентів. Але додаткові витрати виправдані, адже крім функції швидкої зарядки в комплекті йде настінний тримач.

ANKER POWERWAVE 10 DUAL WIRELESS CHARGING PAD

Іноді необхідно підзарядити відразу два пристрої. У такій ситуації дуже допоможе зарядник Anker PowerWave 10 Dual. Панель обладнана двома зарядними поверхнями і віддає енергію на максимальній потужності обом підключеним пристроям.

Як і інші продукти Anker, PowerWave 10 Dual може заряджати смартфони в чохлі, але товщиною не більше 5 мм. У комплекті йде адаптер постійного струму. Недоліком цього девайса є те, що він не здатний заряджати мобільні телефони Samsung потужністю 15 Вт, так як максимальний показник обмежений 10 Вт. Але присутні стандартні режими 7,5 Вт для iPhone і 5 Вт для малопотужних мобільних пристроїв.

SAMSUNG WIRELESS CHARGER DUO PAD (EP-P5200)

На одночасне живлення двох Qi-сумісних пристроїв розрахована і потужна панель Samsung Duo. Вона не поступається своїм конкурентам, а навпаки пропонує трохи більше. Тут реалізована підтримка прискореного харчування. Це означає, що смартфони з останніх релізів Samsung зможуть заряджатися на максимальній швидкості, яка становить 15 Вт.

Крім значних показників потужності у DUO Pad є ще одна важлива особливість. Панель можна встановити під кутом, щоб переглядати вхідні повідомлення і працювати зі смартфоном, не перериваючи зарядки. Як і більшість оригінальних аксесуарів, цей зарядник коштує недешево, проте набір функцій однозначно виправдовує затрачені кошти.