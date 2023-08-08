Українців попередили про масові шахрайські дзвінки за допомогою штучного інтелекту

Шахраї навчилися використовувати нейромережі для обману українців, зокрема за допомогою масових дзвінків. Про це GSMinfo розповів експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай.

Популярний варіант використання ШІ шахраями, за словами Шарлая, – це голосові роботи, оскільки технологія легко настроюється і може вести паралельні діалоги.

«Коли дзвонить людина, вона завжди така, якою є. А робота можна налаштувати: надати потрібного акценту, віку, емоційного забарвлення. У результаті виходить дешево та швидко», – зазначив фахівець.

За його словами, практично будь-яке шахрайство ґрунтується на сценарії з трьох пунктів: зацікавити співрозмовника, втертися в довіру та змусити зробити необхідну дію.

Шарлай пояснив, що шахраї можуть спростити собі та перші два завдання за допомогою ШІ. Написати сценарії для перших двох пунктів успішно може і нейромережа, додав експерт.

“Нейромережі цілком можуть придумати яскравий інфопривід, підказати, як переконати співрозмовника”, – сказав він.