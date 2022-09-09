США передають Україні ракети Harpoon: вони б’ють на 200 км і є аналогом російських Х-35

Біл Лаплант (заступник голови оборонного відомства США) офіційно підтвердив передачу модернізованих крилатих ракет на озброєння ЗСУ. Мова йде про Harpoon, вони здатні знищувати цілі на відстані від 80 до 220 км, мають компактні розміри та невелику вагу. Ракети, що передали для України, не входять у запаси Пентагону.





Передані снаряди були раніше на озброєнні в однієї із країн-союзників США, їх взяли, трохи модифікували та передали ЗСУ. Щоб здійснювати запуски необхідна спеціальна платформа. Вона складається із двох автомобілів. На одному з них розміщені модулі для Harpoon, а на іншому джерело живлення.

Сьогодні Гарпуни є на озброєні у Канади, США, Бельгії, Бразилії, Польщі та інших країн. У Росії також є подібна зброя, мова йде про Х-35.

Чому Harpoon можуть бути корисними для України

ВСУ не має власного морського флоту, тому вражати морські цілі надзвичайно складно. Росія окупувала Азовське та частину Чорного Моря. З цих територій армія країни-терориста веде обстріли мирних українських міст.

Протикорабельні крилаті ракети випускає підприємство Boing. Взагалі Harpoon призначені для запуску з моря та ураження морських цілей. Сьогодні це найпоширеніший тип ракет у світі. Вона має понад 10 модифікацій, та може запускатись із підводних човнів та літаків.

Прекрасним українським аналогом є ракети «Нептун». Але нові, модифіковані можна запускати з автомобільних платформ.

Українські військові ще у травні пройшли навчання. Вони з легкістю зможуть використовувати нову зброю.

У Пентагоні сьогодні зі слів Біла Лапланта розробляють план довгострокової підтримки України. Після перемоги України де факто загроза повторного нападу РФ все-таки залишиться. Тому потрібно забезпечити максимальну підтримку обороноздатності країни мінімум на найближчі 5 років.