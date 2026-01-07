Vodafone підвищує вартість ряду тарифів з наступного тижня: причини та нові ціни

Мобільний оператор Vodafone оголосив про оновлення умов та вартості тарифної лінійки FLEXX. Зміни набудуть чинності з 14 січня 2026 року. У компанії пояснюють цей крок необхідністю продовжувати інвестувати в енергонезалежність мережі в умовах війни.

Чому зростають ціни? За даними оператора, загальні інвестиції в мережу під час війни перевищили 20 млрд грн, з яких 2 млрд грн пішли на забезпечення енергостійкості. Лише у грудні 2025 року Vodafone встановив понад 1600 генераторів, закупив системи автоматичного перемикання живлення та почав оснащувати базові станції сонячними панелями. Це дозволило утримувати працездатність мережі на рівні 90% під час блекаутів.

Нові тарифи (для нових абонентів з 14 січня):

FLEXX GO: 420 грн / 4 тижні (для тих, хто переносить номер з іншої мережі — 280 грн).

420 грн / 4 тижні (для тих, хто переносить номер з іншої мережі — 280 грн). FLEXX TOP: 550 грн / 4 тижні (при перенесенні номера — 350 грн).

Водночас оператор збільшує обсяг інтернету в роумінгу: до 15 ГБ у тарифі GO та до 20 ГБ у тарифі TOP.

Для кого ціни залишаться старими? Компанія передбачила перехідний період для окремих категорій:

Для клієнтів з новим номером, активованим з 02.07.2025 по 13.01.2026, ціна залишиться без змін на наступні 6 пакетів (320 грн для GO та 500 грн для TOP). Для абонентів, які вже перейшли у Vodafone зі своїм номером, поточна вартість фіксується на рік (200 грн для GO та 350 грн для TOP).

Інші діючі абоненти отримають SMS з детальними умовами переходу.

Читай нас в Telegram без реклами!

