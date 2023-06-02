Українців сканують за допомогою Wi-Fi-радарів: чи небезпечно це

Якщо ви отримуєте вигідну пропозицію зі знижкою на товар, тільки зайшовши до магазину, знайте, що ви стали «жертвою» Wi-Fi-радару. Розповідаємо, як це працює.

Чи помічали ви, що, одного разу пройшовши повз нічим непримітну кав’ярню чи торговий центр, ви починаєте часто бачити її рекламу на сайтах та соціальних мережах? Думаєте, це збіг? Ні, саме так працює Wi-Fi-радар – черговий задум маркетологів, покликаний привернути вашу увагу з мінімумом витрат для бізнесу.

Що таке Wi-Fi-радар

Якщо коротко, Wi-Fi-радар – це звичайний роутер із не зовсім звичайною прошивкою. Вся справа в тому, що при увімкненому Wi-Fi ваш смартфон, планшет або ноутбук постійно шукає нові або вже відомі точки доступу для підключення до них. А Wi-Fi-радар виконує роль такої точки доступу, вловлює запит мобільного пристрою та визначає його MAC-адресу.

Звичайні роутери не зберігають всі MAC-адреси пристроїв, що звертаються до них, але Wi-Fi-радар діє інакше. Він їх зберігає та передає на сервер для подальшої обробки. На цьому етапі відсіваються маки смарт-годинників, навігаторів та іншої техніки, свідомо марної для маркетингу. Тут же може йти фільтрація за кількістю звернень до роутера з однієї MAC-адреси (іншими словами, визначається те, скільки разів конкретна людина проходила повз заклад). При цьому збирання даних відбувається в зоні дії роутера і зазвичай обмежується 50-60 метрами.

Навіщо це потрібно

Таким чином, Wi-Fi-радар збирає цільову аудиторію користувачів, яка може використовуватись для різних цілей. Найпростіша і найнешкідливіша з них – банальний аналіз трафіку поруч із закладом чи аналіз конверсії онлайн-реклами у візити до кафе, ресторану чи торгового центру.

Однак найчастіше такі бази використовуються для показу реклами. Адже погодьтеся, показ реклами кафе людям, які живуть чи працюють поряд з ним, набагато ефективніше відправлення реклами користувачам із протилежного району міста. Для цього бази MAC-адрес можуть вивантажуватися в рекламні мережі Facebook чи Instagram, і надалі реклама буде показана тільки на тих пристроях, які встигли засвітитися поруч із закладом. Ну, а ефективність такої реклами, відповідно, багаторазово зросте.

Деякі рекламодавці йдуть ще далі і пов’язують Wi-Fi-радар із картами лояльності чи відвідуванням якихось заходів. Уявіть, наприклад, що ви сходили на виставку заміських будинків, а вже ввечері отримали вигідні пропозиції.

Чи можна уникнути стеження?

Так можна. Достатньо лише зайти в налаштування смартфона та вимкнути Wi-Fi або використовувати сценарії автоматизації, що дозволяють активувати його лише, якщо телефон знаходиться у певному місці.

Більше того, теоретично і Apple, і Google вже давно подбали про те, щоб мобільні пристрої не видавали свої реальні MAC-адреси всім підряд. Проблема в тому, що це обмеження вже давно встигли оминути. Якщо телефон підключиться до відомої Wi-Fi мережі, він все одно починає відправляти свою реальну MAC-адресу всім пристроям навколо, включаючи і горезвісні Wi-Fi-радари. Та й самі Wi-Fi-радари можуть бути налаштовані так, щоб представлятись популярною публічною мережею. А в цьому випадку телефон сам із радістю поділиться з ним усією необхідною інформацією.

Чи це законно?

MAC-адреси не належать до персональних даних, і їх збирання, обробка та використання ніяк не порушують чинних законів. Тому використання Wi-Fi-радарів легально і не потребує жодних додаткових дозволів. Та й саму послугу Wi-Fi-радарів надають багато великих інтернет-провайдерів, а її вартість зовсім невелика і зазвичай обмежується вартістю роутера та щомісячною абонентською платою в межах 1-1.5 тисяч гривень.