OLX-доставка: як в Україні шахраї обманюють і продавців і покупців товарів

OLX-доставка – найпоширеніший спосіб обдурити користувача. Розповідаємо, з якими видами шахрайства стикаються продавці та покупці на OLX.





Як обманюють покупців?

Шахраї, що публікують оголошення про продаж, часто використовують OLX-доставку як спосіб вкрасти гроші жертви. Оскільки деякі користувачі OLX мали справу з його сервісом з доставки, то і обдурити їх стає набагато простіше.

Злом сторінки OLX

У цій схемі доставка OLX оформляється офіційно. Через якийсь час продавець просить покупця повідомити йому код, який нібито має надіслати служба доставки. Насправді, в цей момент зловмисник намагається увійти в обліковий запис покупця на OLX, скидає пароль, а код потрібен для його зміни.

Якщо жертва повідомляє код, шахрай успішно заходить в акаунт і натискає на кнопку “Товар отримано”. Так покупець залишається і без грошей, які автоматично знімаються після натискання на цю кнопку, і без самого товару.

Сторонній додаток від OLX

Ще один спосіб виманити у жертви її банківські дані. Найчастіше на нього натрапляють покупці, які не мали справ з доставкою OLX. Продавець не включає на своєму акаунті цей сервіс, а значить і кнопка “Купити з доставкою» не з’являється. Однак покупцеві це підноситься як технічні неполадки OLX, після чого шахрай пропонує завантажити і встановити розширення, яке ці неполадки виправить.

Розширення виглядає так само, як і OLX, тому жертва спокійно вносить свої банківські дані в спеціальну форму. Однак гроші відправляються безпосередньо шахраєві, а товар жертва так і не отримує.

Як обманюють продавців?

При продажу товарів необхідно бути уважним, оскільки шахраї часто грають на бажанні жертви швидше отримати прибуток і оформити угоду. Однак є і схеми, які працюють тільки через недостатньо якісну систему безпеки доставки OLX.

Фішингові посилання в месенджерах

Шахрай стверджує, що вже сплатив товар і пропонує продавцю забрати свої гроші за посиланням. Перейшовши по ньому, жертва стикається з сайтом, схожим на OLX, з кнопкою “Отримати кошти”. Жертва натискає на неї, а потім вводить свої банківські дані, щоб отримати оплату. Однак замість цього гроші навпаки, списуються з карти продавця.

Підроблені чеки

Зловмисник домовляється з продавцем про здійснення угоди. Потім просить у жертви адресу її електронної пошти нібито для оплати. Після цього продавець отримує поштою чек з інформацією про те, що товар був оплачений покупцем. Через деякий час покупець знову зв’язується з продавцем і стверджує, що передумав отримувати товар, а також просить повернути гроші за нього. Однак ніякої оплати не було, а чек виявляється підробленим. Якщо жертва ведеться на цей прийом і відправляє гроші, то втратить власні кошти.

Підміна товару

Ця схема – одна з найнеприємніших, тому що не залежить від рівня обережності користувача. Полягає вона в наступному: продавець і шахрай домовляються про продаж товару, а потім оформляють доставку OLX. Продавець відправляє товар, зловмисник його отримує, але незабаром відправляє назад під приводом того, що він не підійшов. Продавець чекає свій товар назад, але замість нього в посилці знаходиться інший предмет такої самої ваги, наприклад, кілька пачок солі.

Шахраї часто використовують цю схему, а служба безпеки OLX досі не придумала, як її виправити.

Блокування акаунту

Ще один метод обману, який важко визначити, а значить і уникнути. Зловмисник пише продавцеві про те, що готовий купити товар через доставку OLX. Жертва відправляє товар і чекає, коли покупець його отримає. Однак через кілька днів акаунт продавця раптово блокується системою OLX через скарги, що надійшли. Через блокування продавець не отримує гроші за товар, який вже відправлений.

Схема полягає в тому, що покупець сам скаржиться на сторінку продавця за допомогою куплених акаунтів OLX або своїх знайомих. Домігшись блокування, зловмисник забирає відправлений товар, а потім чекає повернення коштів за нього.