Чому в 2021 році ми не можемо прокачати смартфон, а комп’ютер – легко

Персональний комп’ютер влаштований гнучко: всі комплектуючі легко знімаються і міняються на нові. Зручно? Без сумніву. Чому ж зі смартфонами цей номер не проходить?





За останнє десятиліття можливості споживчої електроніки виросли в рази. Паралельно з цим змінювалися і вимоги користувачів. Сьогодні людям вже не цікаві просто якісь комп’ютери і консолі – їм подавай потужні машини, такі, щоб через п’ять років не вважалися безнадійно відсталими. До смартфонів і планшетів теж пред’являються високі вимоги. Але якщо ринок ПК легко задовольняє виняткові за складністю запити, то мобільна індустрія постійно натикається на різні перешкоди.

Власники телефонів і планшетів часто скаржаться на те, що їх пристроям не вистачає гнучкості настільних комп’ютерів, щоб комплектуючі піддавалися заміні. Захотів чіпсет потужніший? Купив і замінив. Не потрібен 5G? Немає проблем – прибрав і поставив щось інше. Така конфігурація називається модульною, вона характерна для тих же ПК і частково для ноутбуків. Тільки смартфонам, швидше за все, подібні можливості поки не світять.

ЧОМУ ЗІБРАТИ КОМП’ЮТЕР ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАПИТОМ – ЦЕ ЛЕГКО

Уже понад два десятиліття персоналізовані ПК є основним продуктом ігрової індустрії. Для збірки власного комп’ютера з індивідуальними налаштуваннями є всі можливості. Продумати можна все до дрібниць – і продуктивність, і габаритність, і навіть естетику. Інтерес користувачів до кастомної збірки привів до створення цілого ринку аксесуарів з RGB-підсвічуванням та іншими стильними штуками.

Чому все так просто? А ніякого секрету немає. Великий і просторий корпус комп’ютера – це по суті єдиний спосіб використовувати замінні компоненти, які не заважають одні одним і не ускладнюють процес охолодження. А ще тільки так можна використовувати компоненти від різних виробників у всіляких конфігураціях.

А ЩО НА РАХУНОК КАСТОМНОГО СМАРТФОНА?

Компанії, що займаються випуском смартфонів, не довіряють збірку в руки користувачів в першу чергу заради того, щоб з максимальною ефективністю задіяти внутрішньокорпусний простір.

Внутрішня організація смартфона – питання індивідуальне для кожної моделі. Материнська плата має фіксовану форму і повинна розташовуватися в чітко визначеному положенні, так як їй необхідно зайняти своє місце в корпусі з урахуванням інших компонентів.

Виробники рідко використовують одну і ту ж компоновку двічі, оскільки сучасний смартфон повинен хоч чимось відрізнятися від попередників в лінійці і виділятися на тлі конкурентів.

Зробивши наголос на стандартизовану компоновку із замінними комплектуючими, виробники видали б нам прірву однакових пристроїв.

Це не єдина складність. Багатьом мобільним пристроям властиві проблеми з охолодженням, нехай і не в такій мірі, як у настільних комп’ютерів. Через це деякі телефони навмисно позбавлені частини компонентів. Прикладом цієї ситуації служить iPhone 7. Багато хто сприйняв його в багнети через відсутність аудіороз’єму, хоча і знайшлися докази, що тільки так можна було оснастити смартфон функціями нового покоління, зберігши впізнавану форму і необхідні пропорції.

Інший приклад – ноутбуки. За своєю суттю вони ближче до ПК, але рідкісна модель підтримує заміну компонентів крім оперативної і постійної пам’яті (ці модулі більш-менш стандартизовані за формою і не додають складності в установці). Можливість заміни в ноутбуці процесора, відеокарти або чогось ще є тільки в дуже специфічних моделях, які можна перерахувати по пальцях.

СПРОБИ СТВОРЕННЯ МОДУЛЬНОГО СМАРТФОНА І ПОТЕНЦІЙНІ РІШЕННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Складається враження, що концепт модульного смартфона приречений на провал, однак це не зовсім так. Деякі компанії бачать в ідеї потенціал. З прикладів в першу чергу згадується нині “покійна” розробка Google Project Ara (2013-2016).

Але, на жаль, навіть такій величезній компанії не вдалося подолати фундаментальні проблеми, які стоять за реалізацією амбітної ідеї. Корпус модульного смартфона Google вийшов надто громіздким і незручним у порівнянні з іншими телефонами того часу. До того ж збільшення фізичної відстані між компонентами призводило до затримок зв’язку. Складний форм-фактор і неефективне розташування компонентів – це тільки два недоліки, але і їх вистачило, щоб відштовхнути зацікавлених користувачів.

Як і багато речей в світі технологій, створення модульного смартфона – це всього лише питання часу. Чіпи стають тоншими і компактнішими, і в принципі ми можемо досягти моменту, коли всі деталі, необхідні для збірки, стануть досить маленькими, щоб їх можна було міняти місцями без шкоди для продуктивності та форми телефону.

Але до цього ще дуже далеко. Процес появи модульних смартфонів гальмують самі виробники. Щорічно вони будують свій бізнес на розвитку існуючих лінійок, і на відмову від цього підходу буде потрібно багато часу і ресурсів. Навіть коли з’являться всі необхідні технології, а виробники будуть готові запропонувати щось радикально нове, на арену вийдуть політичні причини, які зарубають на корені весь прогрес.

КАСТОМНІ СМАРТФОНИ КОШТУЮТЬ ВИТРАЧЕНИХ СИЛ?

Смартфони відрізняються від настільних комп’ютерів тим, що всередині одного цінового сегмента моделі можуть кардинально відрізнятися одна від одної за рахунок одного-двох компонентів. Цінових рівнів три – низький, середній і високий, але в цілому всі вони пропонують плюс-мінус один і те саме. Тому більшість людей, зацікавлених в смартфонах з індивідуальною збіркою, бачать в них просто дивовижні штучки, а не реально корисний і функціональний продукт.

Цілком може виявитися так, що кастомний смартфон буде куди дорожче, ніж звичайний. Не забувайте про такі моменти, як пост продажну підтримку та гарантійне обслуговування. Вони, до речі, пояснюють, чому ще живий ринок готових системних блоків: не всі користувачі готові відмовитися від цих благ заради необмежених можливостей кастомної збірки.

Але деякі модулі, наприклад, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, напевно, можна зробити знімними?

Ця ідея більше схожа на пропозицію зневіреного маркетолога, ніж на реально корисну функцію. Вартість цих деталей настільки мала, що вона практично не впливає на остаточну ціну телефону (і вже тим більше на його продуктивність). До того ж якщо дуже хочеться, телефони без Bluetooth, Wi-Fi або GPS знайти в продажу можна і сьогодні. Навіщо винаходити велосипед?

Для більшості людей вся цінність нестандартних форм-факторів зводиться до естетики. В цілому тут немає нічого поганого. Залишається тільки зрозуміти виробників: вони не хочуть витрачати багато ресурсів на те, що люди розцінять як чергову модну (а потім і немодну) фішку. Тому для створення унікального образу нам залишаються аксесуари – чохли, наклейки та ін.

СМАРТФОНИ, ЯКІ ПОВНІСТЮ НАЛАШТОВУЮТЬСЯ, ВСЕ Ж ТАКИ, З’ЯВЛЯТЬСЯ

Якщо вам щиро хочеться побачити цю ідею, втілену в реальність, не впадайте у відчай. Навряд чи ми помилимося, якщо припустимо, що одного разу це все-таки станеться. Але як довго триватиме очікування – ніхто не ризикне сказати. Подібні рішення не виводяться на ринок одномоментно. Процес буде поступовим, і піде кілька років, перш ніж магазини почнуть пропонувати робочі модульні смартфони без серйозних вад. Саме так і розвиваються будь-які технології.