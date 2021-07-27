Результати нових досліджень: COVID-19 викликає деградацію розумових здібностей

Сьогодні будь-яка людина знає, що коронавірус призводить до проблем з легенями, втрати смаків і запахів, які в окремих випадках не відновлюються і за півроку. Як з’ясувалося, це далеко не всі наслідки інфекції. Свіже дослідження британських вчених, опубліковане в авторитетному журналі The Lancet, дозволяє однозначно заявити, що COVID-19 викликає ще і деградацію розумових здібностей.





На неврологічні ускладнення після коронавірусу давно вказував стан багатьох перехворілих, які скаржилися на погіршення пам’яті та уваги, головний біль, депресію, тривалий «туман» в голові. А це вірні ознаки ураження центральної нервової системи. Зовсім недавно вчені встановили і справжню причину втрати запахів і смаків – COVID-19 вражає відділи мозку, що відповідають за них.

Але припущення – це тільки припущення, вони нічого не варті без гарної доказової бази. Тому фахівці провідних британських університетів за сприяння BBC провели масштабне онлайн-дослідження розумових здібностей. Воно пройшло з січня по грудень 2020 року, в анкетуванні взяли участь 81 337 осіб.

Піддослідні мали пройти Great British Intelligence Test, а також відповісти на питання з приводу коронавірусу: чи лікарі ставили офіційний діагноз, які симптоми виявлялися, проходило лікування вдома або в лікарні, як важко протікала хвороба, чи є скарги на психологічний стан після інфекції. Потім результати перехворілих порівняли з результатами здорових людей з урахуванням безлічі факторів: статі, віку, раси, рівня освіти і доходу, щоб індивідуальні відмінності впливали на результат якомога менше.

Результати виявилися невтішними. Перехворівші «короною» демонстрували набагато гірші показники, ніж здорові люди. І найсильніше постраждали ті, хто переніс COVID-19 у важкій формі із застосуванням ШВЛ – середній бал їх тесту виявився менше на 0.47 SD, що еквівалентно 7 пунктам IQ. Середнє протікання хвороби призводило до втрати 0.26 SD, легке – до 0.23 SD. Щоб правильно оцінити збитки, завдані варто розуміти, що інсульт в середньому погіршує інтелект на 0.24 SD.

Друга неприємна новина – ураження мозку вірусом і когнітивні порушення як наслідок, схоже, мають незворотній характер. Вчені не виявили ніякої тенденції до відновлення інтелекту: у хворих, що проходили тести через кілька тижнів після одужання і після дев’яти місяців після нього, були схожі результати.

Безумовно, вищеописаному явищу потрібне додаткове вивчення із залученням і інших методів. Зокрема, за допомогою МРТ, щоб відстежити структурні зміни в мозку після інфекції, енцефалопатію, мікроінсульт і інші можливі наслідки. Ймовірно, вже скоро з’явиться більш детальна інформація по цій хвилюючій проблемі.