В Україні підростає покоління «альфа»: чим відрізняються, як виховувати та розуміти

В Україні підростає нове покоління, для якого високошвидкісний інтернет, соцмережі та мобільні технології – частина повсякденного життя. Це покоління «альфа». Чим воно відрізняється від попередніх і як з ним краще взаємодіяти? Давайте розберемося.

З якого року починається покоління «альфа»

У тих, хто народився і виріс в один і той самий час, зазвичай схожі цінності та погляди на життя. І між собою вони легше знаходять спільну мову, ніж з більш юними або літніми людьми. На цьому ґрунтується так звана теорія поколінь – концепція, яку наприкінці 20-го століття сформулювали американські дослідники Вільям Штраус і Ніл Хау. «Покоління» вони визначили як усіх людей, народжених у період, який становить близько двадцяти років. Ті, хто народився на стику періодів, можуть мати особливості обох поколінь або одного з них.

Назвемо сучасні покоління:

народжені в середині 20-го століття – бумери (бебі-бумери);

у 60-80-х – покоління X;

у 80-90-х – покоління Y (міленіали);

із середини 90-х до 2000-х – покоління Z (зумери);

з 2010-х – покоління «альфа».

Термін «покоління альфа» придумав австралійський соціальний дослідник Марк МакКріндл. Перша буква грецького алфавіту виражає ідею про те, що ці діти народилися в абсолютно новий період. Відтоді як в ужиток увійшов принцип ділити людей на покоління, що позначаються буквами, альфа – перше, що належить тільки 21-му століттю. Батьки альф – міленіали, рідше – зумери, ще рідше – ікси.

Одного разу альфа стане найчисленнішим поколінням в історії світу. З урахуванням того, що щотижня у світі народжується понад 2,8 млн осіб, у 2025 році чисельність альф може перевищити два мільярди.

Особливості та характеристики покоління альфа

У 2024 році маркетингова агенція Razorfish провела масштабне дослідження на тему покоління альфа та його ключових характеристик. І хоча це трохи схоже на гороскоп, можна прийняти це як якийсь середній образ. Ось до яких висновків дійшли експерти:

Рано застосовують інновації

До 6 років понад 40% альф користуються планшетами. А до 7 років більше половини грають у консольні приставки.

Технічно підковані, але не залежать від технологій

Діти альфи активно користуються гаджетами, але, як правило, знають міру. Вони підтримують баланс між онлайн- та офлайн-активностями. Тільки 20% альф кажуть, що хотіли б проводити більше часу в Мережі. 75% дітей 8-10 років уже замислюються про психічне здоров’я. Тут вони йдуть по стопах покоління Z, з якого почався період більшої обізнаності та відкритості щодо цієї теми.

Активні в соцмережах

Альфи з ранніх років ведуть особисті канали або блоги, обмінюються новинами, постами, мемами. Через Instagram, TikTok, Telegram діти зміцнюють свої соціальні зв’язки, вчаться взаємодіяти один з одним і зі світом. Але й ризики в цій ситуації теж є – зокрема, кібербулінг і вплив сумнівних авторитетів.

Замотивовані на глобальні цілі

Альфи безкорисливі, прагнуть високих ідеалів. Наприклад, на традиційне запитання: «Ким ти хочеш стати?» – діти відповідали, що хочуть змінити світ, допомагати іншим людям і своїй планеті ставати кращими.

Цінують індивідуальність

92% покоління «альфа» поважають автентичність і вважають, що дуже важливо залишатися самим собою. Альфи прагнуть вивчати нове, відстоювати свої інтереси, обмінюватися думками.

Повторимося: у такого роду дослідженнях результат – це усереднені цифри. Кожен окремий представник альфи може бути як завгодно далеким від загальних рис свого покоління.

Чим відрізняється покоління «альфа» від інших

Найбільш очевидна відмінність стосується взаємодії зі світом хай-тек. Якщо мілленіали активно користуються інтернетом і всім, що спрощує життя, – службами доставки, маркетплейсами, сервісами купівлі квитків, – а покоління Z просто «живе» у смартфонах, то альфи щодо нових технологій просунулися ще далі. Вони легко освоюють гаджети на основі ШІ, без проблем спілкуються з голосовими помічниками.

Згідно з дослідженням компанії McCrindle, порівняно з попередніми поколіннями альфи проживуть довше і будуть більш благополучні в матеріальному плані. Крім того, їхні особливості – більш різноманітна культура, часті переїзди і зміна професії.

Цінності покоління «альфа» все ще розвиваються. Однак уже зараз можна передбачити, що воно сфокусується на справедливості, співпраці, практичності та емоційній залученості.

Один із найпопулярніших форматів відео в альф – анпакінг, розпакування іграшок. На стримах діти грають у ляльки, моделюють різні ситуації на кшталт походу до школи, дня народження або сімейної поїздки. А ще в тренді в покоління «альфа» – абсурдний гумор. Наприклад, відео з блогером, який добу просидів у ванні з кульками з желатину і попутно займався повсякденними справами, набрало понад 30 млн переглядів.

Сленг покоління альфа

Кожне покоління виробляє власну мову, і альфа – не виняток. Як правило, цей сленг ґрунтується на англомовних словах, запозичених із соцмереж і розважального контенту. У цьому немає нічого нового. Просто кожне покоління поповнює подібний сленг чимось своїм. Наведемо приклади:

Біг В – перемога.

Воук – прогресивний.

Делулу – людина з багатою фантазією.

Імба – круте, нестандартне.

Мінус вайб – поганий настрій.

Норміс – людина «з натовпу», що розділяє загальні норми і традиції.

Пукі – хтось дуже близький і коханий.

Різз – харизма, чарівність.

Сас – сумнів.

Сигма – популярний.

Скібіді – щось погане, неприємне.

Стен – фанат, шанувальник.

Як виховувати дітей покоління «альфа»

Такі діти емоційні, самостійні та люблять спілкуватися. Усе це варто враховувати, якщо ви батьки типового представника альфи. Наведемо кілька рекомендацій психологів. Утім, на наш погляд, ці поради корисні у вихованні дітей незалежно від покоління.

Дотримуватися рівноправності, співпрацювати. Не давайте дитині грубих вказівок, а звертайтеся з проханням. Поясніть його суть, залиште право вибору. Замість авторитарного підходу розвивайте в дитини відчуття, що вона сама контролює своє життя.

Не давайте дитині грубих вказівок, а звертайтеся з проханням. Поясніть його суть, залиште право вибору. Замість авторитарного підходу розвивайте в дитини відчуття, що вона сама контролює своє життя. Бути чесними. Діти відчувають, коли від них щось приховують або недоговорюють. Щоб сформувати довірливі стосунки, будьте щирими та відкритими. Ніколи не брешіть дитині, навіть у дрібницях.

Діти відчувають, коли від них щось приховують або недоговорюють. Щоб сформувати довірливі стосунки, будьте щирими та відкритими. Ніколи не брешіть дитині, навіть у дрібницях. Багато спілкуватися. Проводьте з дитиною так званий якісний час. Це коли ви обидва залучені в один процес і не відволікаєтеся ні на що інше. Можна разом читати, дивитися й обговорювати фільми, щось майструвати, грати в настолки, гуляти й подорожувати. І звичайно ж, просто розмовляти. Уважно слухайте дитину, відповідайте на будь-які її запитання, розповідайте про свої справи і плани доступною для дитини мовою.

Проводьте з дитиною так званий якісний час. Це коли ви обидва залучені в один процес і не відволікаєтеся ні на що інше. Можна разом читати, дивитися й обговорювати фільми, щось майструвати, грати в настолки, гуляти й подорожувати. І звичайно ж, просто розмовляти. Уважно слухайте дитину, відповідайте на будь-які її запитання, розповідайте про свої справи і плани доступною для дитини мовою. Не нав’язувати стереотипи. У альф гнучке мислення і сприйняття світу. Вони лояльні до різних культур, думок і моделей поведінки. І при цьому самі для себе вирішують, що їм підходить, а що – не дуже.

Особливості навчання покоління «альфа»

Альфи занурені в цифрові технології. Навряд чи ми вас здивуємо, якщо скажемо, що їхнє навчання має бути технологічним і захопливим.

Інтерактивність

Попереднім поколінням цілком вистачало пасивних методів: слухати лекції, читати підручники. Але діти-альфи хочуть брати активну участь у навчанні. Добре, якщо за допомогою навчальних матеріалів у них вийде робити вибір, вирішувати проблеми, знаходити закономірності. Багато сучасних освітніх платформ використовують елементи гейміфікації: можливість заробляти бали, просуватися рівнями, накопичувати ігровий досвід.

Візуальне та мультимедійне навчання

Діти альфи ростуть на роликах YouTube і TikTok. Їм набагато простіше вбирати короткий візуальний контент, а ось із тривалою концентрацією можуть бути труднощі. Зображення, відео, інфографіка, анімація точно втримають їхню увагу. Вчителі можуть заохочувати учнів створювати власний мультимедійний контент, наприклад відеопрезентації. А от об’ємні блоки тексту, які потрібно традиційно читати чи слухати, навряд чи потішать альф.

Багатозадачність і швидке перемикання

Покоління «альфа» росте серед безперервних інформаційних потоків. Сучасні діти швидко фільтрують дані, поглинають їх у величезних обсягах і так само швидко перемикають увагу з одного на інше. Не бійтеся перевантажити альфу знаннями, але діліть складну інформацію на короткі блоки.

Самостійне навчання

Альфи проявляють ініціативу і прагнуть самі знаходити в онлайні відомості, які їх цікавлять. Цю особливість враховують, наприклад, такі популярні платформи, як Duolingo та Google Classroom. З їхньою допомогою можна глибоко занурюватися в навчання і при цьому не обмежуватися жорстким розкладом, розвивати особисту відповідальність за свою освіту.

Якщо говорити про звичайну школу, то альфам найбільше підходить проєктна та дослідницька робота. Наприклад, діти самостійно обирають тему із запропонованих, шукають інформацію, будують і перевіряють гіпотези.

Спільна робота

Покоління «альфа» цінує співпрацю, незважаючи на здатність вчитися самостійно. Виростаючи в цифровому світі, де легко взаємодіяти з однолітками онлайн, альфи почуваються комфортно в командах – і особисто, і віртуально. Соцмережі та такі платформи, як Minecraft і Roblox, навчили їх співпрацювати, обмінюватися ідеями та створювати щось разом. Схильність до командної роботи поширюється і на навчання. Дітям альфи подобається працювати в групах, обговорювати проблеми та готувати проєкти.