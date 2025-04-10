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За правильну кінцівку Assassin’s Creed Shadows гравцям доведеться доплатити

GSMinfo10.04.2025
Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows, що вийшла минулого місяця, не стала провалом, але й не перетворилася на рятувальний круг для Ubisoft. Тепер же стало відомо, що Ubisoft вирішила продавати справжню кінцівку гри в доповненні.

Датамайнери з’ясували, що прийдешнє доповнення Claws of Awaji від самого початку замислювалося як невід’ємна частина основного сюжету Shadows – і мало дати відповіді на багато запитань. Річ у тім, що його повний сценарій уже присутній у файлах, їх додали туди в недавньому патчі. Деталі контенту ентузіасти не розкрили, але зазначили, що DLC закриє всі сюжетні лінії, кінцівку яких просто «відрізали» від основної гри.

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Доповнення Claws of Awaji вийде пізніше цього року, проте точну дату релізу автори поки не розкрили. Контент передбачає близько десяти годин пригод у новому регіоні.

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GSMinfo10.04.2025
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