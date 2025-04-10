За правильну кінцівку Assassin’s Creed Shadows гравцям доведеться доплатити

Assassin’s Creed Shadows, що вийшла минулого місяця, не стала провалом, але й не перетворилася на рятувальний круг для Ubisoft. Тепер же стало відомо, що Ubisoft вирішила продавати справжню кінцівку гри в доповненні.

Датамайнери з’ясували, що прийдешнє доповнення Claws of Awaji від самого початку замислювалося як невід’ємна частина основного сюжету Shadows – і мало дати відповіді на багато запитань. Річ у тім, що його повний сценарій уже присутній у файлах, їх додали туди в недавньому патчі. Деталі контенту ентузіасти не розкрили, але зазначили, що DLC закриє всі сюжетні лінії, кінцівку яких просто «відрізали» від основної гри.

Доповнення Claws of Awaji вийде пізніше цього року, проте точну дату релізу автори поки не розкрили. Контент передбачає близько десяти годин пригод у новому регіоні.