На Android смартфонах тепер можна запустити GTA 4 та Mass Effect 2

Для смартфонів під керуванням Android вийшов новий емулятор під назвою Winlator, що дозволяє запускати Windows-програми. Про це повідомляє портал App-Time.

По своїй роботі Winlator нагадує існуючий емулятор ExaGear, проте новинка має просте та нативне керування. Наголошується, що ігри на смартфонах на базі чіпа Snapdragon 888+ запускаються при 25-30 FPS. Один із користувачів Reddit протестував Gothic 2 на смартфоні Poco F3, яка продемонструвала стабільну роботу.

Однак деякі користувачі скаржаться на те, що антивірус знаходить у Winlator 4 проблеми. За словами розробників, у їхньому додатку немає жодних вірусів. Зазначається, що це відбувається також при скануванні емулятора ExaGear.

Ентузіасти вже зуміли протестувати Diablo II, Deus Ex: Human Revolution, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Mass Effect 2, Fallout 3 та багато інших ігор. Крім того, за допомогою емулятора можна грати навіть у Grand Theft Auto IV, проте для цього потрібно сильно урізати графіку та видалити з вулиць міста неігрових персонажів.

Офіційно завантажити Winlator можна на порталі GitHub.