Названа найпопулярніша гра у світі

Компанія Mojang оголосила, що гра Minecraft розійшлася тиражем у кількості 300 млн. копій. Про це повідомляє портал Windows Central.

За даними Mojang, гра перевершила позначку 300 млн копій, проданих на різних платформах. Це на 115 млн. більше, ніж у її найближчого суперника — Grand Theft Auto V.

За останні два з половиною роки продажі Minecraft зросли на 26%. Так, у квітні 2021 року Mojang заявила, що гра на той момент розійшлася тиражем у 238 млн копій. Таким чином, за цей час було продано ще 62 млн. копій гри.

Наступного року Minecraft виповниться 15 років. Mojang планує проводити різноманітні заходи та оновлення, присвячені цьому ювілею, протягом усього 2024 року.

Minecraft – комп’ютерна гра в жанрі пісочниці, створена шведським програмістом Маркусом Перссоном і випущена студією Mojang AB, опублікована вперше в 2009 році. Через п’ять років Microsoft придбала права на Minecraft разом зі студією Mojang AB за $2,5 млрд. Гра породила спін-офф, а також виходила на різних платформах та консолях кількох поколінь.