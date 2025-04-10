Український безпілотник чи “дружній” вогонь: інцидент в небі біля Москви

У мережі з’явилися шокуючі кадри, на яких зафіксовано обстріл російською протиповітряною обороною невідомого об’єкта. Загадковий об’єкт виглядає настільки дивно, що незрозуміло, чим саме він може бути. Є кілька варіантів, але всі вони здаються незрозумілими.

На відео, знятому в Наро-Фомінську, місті за 70 км на південний захід від Москви, видно нічний обстріл російських ППО. Цей обстріл був спрямований на об’єкт, який важко чітко ідентифікувати. На перший погляд він нагадує НЛО, але при більш детальному кадруванні видно, що це літальний апарат, оснащений пропелером. На практиці, однак, це викликає ще більше запитань.

Дружній вогонь?

Зараз циркулюють два варіанта:

використання українцями абсолютно нового типу безпілотника, “дружній” вогонь по російському вертольоту

Другий варіант видається більш вірогідним, хоча багато українських джерел заперечують цю версію. Потенційна помилка росіян могла бути пов’язана з тим, що російські вертольоти влаштували полювання на українські безпілотники, спрямовані в бік Москви вночі. Через відстань і погане освітлення важко розпізнати машину, але підсвічування гвинтів і бічних ліхтарів вказує на те, що це міг бути Мі-24. Однак питання, чому зенітна оборона відкрила вогонь по власній машині, залишається відкритим.

В українців з’явився новий тип безпілотника?

Тому не можна виключати і варіант з новим типом українського безпілотника. Деякі українські канали стверджують, що це апарат РЗ-500 (або його похідні), який поки що є лише концептуальним проектом. Проблема з цією теорією, однак, полягає в тому, що під час презентації першої версії в 2021 році його максимальна дальність польоту була вказана як 300 км, а робоча дальність – лише 60 км. Отже, якщо не було зроблено помітних поліпшень з точки зору дальності, то шанси досягти Наро-Фомінська з української території практично дорівнюють нулю.

Однак, якщо вертоліт-безпілотник дійсно був використаний для атаки на Росію, це був би перший випадок, коли цей тип БПЛА був використаний для атаки в глибині ворожої території.