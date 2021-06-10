Названо 5 найбільш типових помилок, які дозволяють шахраям красти гроші з банківських карт українців

Об’єм розкрадання грошей з карт українців росте з кожним роком. Особисто нам шахраї телефонують як мінімум 1-2 рази в місяць. Розгул шахрайства підтверджується і офіційними даними Нацбанку.





Але якщо проаналізувати наші власні дії, то ми самі і даємо можливість поцупити наші гроші.

У цій статті команда GSMinfo зібрала 5 найбільш типових помилок, які дозволяють шахраям вкрасти гроші з карток.

1. Оплата в “лівому” інтернет-магазині

Не знаємо, як Ви, а ми вже давно не використовуємо основну карту для оплати інтернет-покупок. Для цього застосовуємо або віртуальну карту, або розрахункову, на якій завжди є трохи грошей.

Сайти-одноденки працюють за простою схемою. Нам дають можливість купити товар за вигідною ціною і пропонують оплатити картою. Нічого не підозрюючи ми вводимо дані своєї карти: номер, термін дії та CVV-код. Потім відбувається “УПС!” і нам повідомляють, що щось пішло не так.

Ми переходимо на інший нормальний сайт і вже там оплачуємо товар. Але через деякий час гроші з нашої карти починають списуватися, тому що у сайту одноденки є всі необхідні дані карти.

Хтось може сказати, що це неможливо бо для проведення платежу необхідно підтвердження СМС-кодом. Але, по-перше не всі сайти вимагають СМС-підтвердження, по-друге, шахраї навчилися переадресовувати СМС на інші телефони шляхом злому мережевого обладнання.

2. Оплата картою в сумнівній торговельній точці

Зараз термінали оплати не стоять хіба що на ринках. Навіть кур’єри вже приїжджають з мобільними терміналами. Проблема в тому, що термінал може бути доопрацьований на зчитування даних карт. Визначити на око, доопрацьований термінал чи ні – неможливо.

Тут залишається тільки сподіватися на те, що використовуваний термінал не є шахрайським.

Проблема в тому, що дуже багато малих підприємств припиняють свою діяльність і продають компанії разом з обладнанням. Тому навіть пристойна на вигляд компанія може виявитися шахрайською.

3. Віддаємо офіціантові карту для оплати в кафе

Така ситуація зустрічається все рідше, але тим не менше теж може бути. Офіціант нам приносить рахунок і ми кладемо туди карту для оплати – офіціант забирає і вже повертає з оплатою.

Начебто нічого кримінального.

Але, віддаючи карту в чужі руки ми порушуємо Правила використання банківських карт. У них чорним по білому написано, що передавати карту іншим особам, навіть близьким родичам, не можна.

Добре якщо офіціант виявиться добропорядним і нічого кримінального в його діях немає. Але від потенційних проблем ніхто не застрахований.

4. Проведення операцій в банкоматі у людному місці

Тут шахраї використовують “скімінг”. Встановлюють на картрідер спеціальний пристрій який зчитує дані карти.

Причому ця схема діє не тільки в Україні, але і за кордоном. Чим людне місце, тим простіше шахраям поставити подібний пристрій. Найнебезпечнішими місцями є аеропорти, супермаркети, торговельні центри. У них за банкоматами ніхто особливо не доглядає і не охороняє.

Особисто ми не користуємося банкоматами в людних місцях, чого і Вам радимо. Все-таки краще дійти до відділення банку і там здійснити операцію.

5. Вводячи пін-код не закриваємо його від сторонніх

У багатьох користувачів карт вже доведено до автоматизму прикриття іншою рукою при введенні пін-коду. Звичайно ймовірність того, що хтось зможе побачити пін-код і вкрасти гроші – невелика.

Але число наших операцій по карті дуже велике і навіть маленька ймовірність, помножена на велике число може давати значущу ймовірність втрати грошей.

Про це треба пам’ятати і по можливості закривати від сторонніх свій пін-код при його введенні.