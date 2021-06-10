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Які флагмани 2020 року здатні втерти носа 95 відсоткам сучасних смартфонів

НовиниHardnews

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Якщо ви хочете придбати собі флагман, зовсім необов’язково купувати модель 2021 року. Багато пристроїв преміального сегмента, що вийшли в минулому році, до цих пір є актуальними і здатні виконувати абсолютно будь-які завдання.


До того ж, зараз вони коштують значно дешевше, ніж на старті продажів. Добірку з трьох кращих пристроїв подібного плану ви і знайдете в даній статті.

№3 – Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro досі займає третю сходинку в рейтингу камерофонів DxOMark, тому сумніватися в його актуальності немає ні найменшого приводу. Крім фотоможливостей пристрій може похвалитися крутим 6.76-дюймовим дисплеєм з частотою розгортки 90 Гц і роздільною здатністю +2772 на 1344 точки.

Побудований апарат на базі флагманського процесора Kirin 9000, а за автономність відповідає АКБ ємністю 4400 мАг, що підтримує 66-ватну швидку зарядку. Завдяки їй пристрій повністю заряджається за 50 хвилин. Корпус виконаний з металу і скла, а також має вологозахист по стандарту IP68.

№2 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Минулорічний флагман сильно виділяється своїм дизайном на тлі конкурентів. За рахунок гострих кутів корпусу він виглядає дуже стильно і брутально. З характеристиками у моделі повний порядок. Вона укомплектована 6.9-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2К і розгорткою 120 Гц. Як процесор використовується Exynos 990. Відмінною рисою апарата можна назвати наявність слота під флешку, який рідко зустрічається в преміальних смартфонах. Ще одна особливість Samsung Galaxy Note 20 Ultra – підтримка стилуса.

№1 – OnePlus 8 Pro

 

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro коштує дешевше більшості конкурентів, але при цьому нітрохи не поступається їм у характеристиках. Snapdragon 888 забезпечує блискавичну швидкодію, а 6.78-дюймовий 2К дисплей оновлюється з частотою 120 Гц. За автономність відповідає батарея ємністю 4510 мАг з підтримкою 30-ватної швидкої зарядки, є квадрокамера 48 + 48 + 8 + 5 МП і крутий корпус з сертифікатом за стандартом IP68.

Головним козирем OnePlus 8 Pro, на думку багатьох є фірмовий інтерфейс Oxygen OS, який куди зручніше MIUI, EMUI та інших альтернатив.

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