Xiaomi представила божевільний камерофон зі змінними об’єктивами Leica

Фотоможливості сучасних смартфонів великі, але виробники не втрачають нагоди розширити їх ще більше. Компанія Xiaomi представила концептуальний смартфон із кріпленням під змінні об’єктиви Leica. Разом із ним гаджет стає схожим на повноцінний професійний фотоапарат.

За основу Xiaomi взяла вже готовий флагман 12S Ultra, який і так має просто гігантський блок камер.

Власне, всі відмінності 12S Ultra Concept Machine – це 2 дюймові фотосенсори, один з яких знаходиться в центрі і не має вбудованої оптики. Для цієї матриці необхідно підключити об’єктив через класичний байонет Leica M, який можна спостерігати у фотоапаратах однойменної M-серії.

На демонстраційному відео показано, що Xiaomi користується об’єктивом Leica Summilux-M 35/f1.4 ASPH. Що стосується програмного забезпечення, то смартфон підтримує 10-бітну зйомку у форматі RAW, гістограму, пікове фокусування та інструмент для контролю яскравості кадру (Zebra Lines).

Але демонстрація — це лише демонстрація, і швидше за все ми не побачимо подібний смартфон у продажу, незважаючи на всю його оригінальність. Принаймні планів випускати концептуальний гаджет на комерційній основі Xiaomi не має.

Нижче можна переглянути приклади фотографій на Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine.