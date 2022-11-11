Пентагон не передаватиме ЗСУ безпілотники Gray Eagle MQ-1

ЗСУ мали намір отримати Gray Eagle MQ-1. Київ вже не перший раз просить Вашингтон передати їх для протидії російській агресії. Проте кожного разу США відмовляють у передачі безпілотників. Основна причина відмови — ескалація конфлікту між Україною та Росією. Америка відмовляється коментувати будь-які свої рішення.

Gray Eagle MQ-1 є лише на озброєнні у США. Можливо, Пентагон просто не хоче ділитися тією зброєю, якої більше ні у кого немає.

Хоча українці не розуміють, що західний світ має на увазі під «ескалацією». Україну щоденно обстрілюють дронами-камікадзе. Лінія фронту простягається на біль ніж 1200 км. На додачу до цього РФ використовує зерновий та ядерний шантаж, запускає по країні балістичні та крилаті ракети.

Україна не вперше офіційно подає запит на передачу цих пристроїв. Останнє клопотання про пришвидшення процесу розгляду «передачі дронів» було 17 вересня. Кожного разу, коли Україна веде переговори із США щодо військової допомоги вони додають до переліку зброї Gray Eagle MQ-1. Можливо, у наступному зверненні також буде запит на дрони.

Що відомо про Gray Eagle MQ-1

Перший політ безпілотника відбувся у 2004 році. Американці використовували БПЛА в Афганістані та Ірані. Довжина дрона 8 метрів, розмах крила 14 метрів. Максимально злітний вантаж Gray Eagle MQ-1 1450 кг.

Літальний пристрій може розвивати швидкість до 250 км/год. На одному заряді може знаходитись у небі до 30 годин. Ударно-розвідувальний дрон використовують для збору інформації, а також для ударів по ворожих цілях. Він має 4 вузли підвіски, 4 ракети AMG 114 Hellfire та 8 AIM-92 Stinger, а також бомби GBU-44/B Viper Strike.