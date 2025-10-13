Полювання на світло: відключення електроенергії розігріли ціни на зарядні станції в Україні

Кілька днів поспіль частина областей України живе в умовах аварійних відключень електроенергії. Разом із цим різко зріс попит на техніку резервного живлення — передусім на зарядні станції та генератори. Як наслідок, ціни на них зросли, а подекуди — буквально “злетіли”.

За даними видання «Oboz», лише за тиждень зарядні станції подорожчали в середньому на 30%. Податкова служба вже звернула увагу на ситуацію, адже вбачає в ній ознаки спекуляції — окремі продавці, користуючись панічним попитом, свідомо піднімають ціни щогодини під час масових відключень.

Як змінилися ціни на зарядні станції

На популярних торговельних платформах зафіксовано таке подорожчання:

у бюджетному сегменті — на 1000–1500 грн (було від 8500 грн, тепер — від 9500 грн);

— на (було від 8500 грн, тепер — від 9500 грн); у середньому сегменті — на приблизно 2000 грн, тепер такі моделі коштують від 14 000–15 000 грн.

Водночас не всі мережі підвищили ціни — деякі утримують попередні, принаймні станом на момент підготовки матеріалу.

Генератори: стабільніше, але не без корекції

На ринку генераторів ситуація спокійніша. За тиждень ціни зросли помірно — на 300–500 гривень, у поодиноких випадках — до 1000 грн. Продавці пояснюють це тим, що попит на генератори наразі не такий високий, як на зарядні станції.

Крім того, на онлайн-майданчиках активно продається вживана техніка, закуплена ще під час попередніх енергетичних криз.

Сьогодні бензиновий генератор потужністю 2,5–3 кВт можна знайти в межах 8000 грн, хоча зустрічаються і дешевші варіанти.

“Спекуляція на людській потребі”

У ДПС зазначають, що окремі торговці навмисно завищують ціни, користуючись ситуацією, коли громадяни змушені купувати техніку “за будь-яку ціну”. Відомство вже почало перевіряти випадки можливих зловживань.

Поки ж українці, зіткнувшись із темрявою, запасаються світлом — у вигляді зарядних станцій, генераторів та павербанків, які з кожним днем стають усе дорожчими.