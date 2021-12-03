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Популярний iPhone 13 рекордно подешевшав в Україні

03.12.2021
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Базовий смартфон Apple нового покоління рекордно подешевшав. Про це свідчать дані ресурсу Hotline.ua


За даними сервісу, в Україні можна придбати iPhone 13 з накопичувачем на 128 гігабайт починаючи від 25 тисяч гривень. На старті продажів пристрій продавався в нашій країні починаючи від 35 тисяч.

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При цьому популярний iPhone 13 не є найдоступнішим смартфоном Apple із девайсів актуальної серії. Найнижча ціна зафіксована на iPhone 13 mini. За даними сервісу, компромісний флагман можна придбати на українському ринку щонайменше за 24 тисячі гривень.

Представлений у вересні iPhone 13 має 6,1-дюймовий OLED-дисплей, чіп Apple A15 Bionic, чотири гігабайти оперативної пам’яті, подвійну камеру з роздільною здатністю 12 мегапікселів кожна. Також смартфон отримав біометричний сенсор Face ID, акумулятор ємністю 3240 міліампер-годин, NFC.

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03.12.2021
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