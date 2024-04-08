Популярний бюджетний смартфон від Samsung розібрали на відео

Автор YouTube-каналу PBKreviews розібрав новий смартфон Samsung Galaxy A35 і високо оцінив його ремонтопридатність. Про це повідомляє видання GSMArena.

Для проникнення всередину Galaxy A35 майстру знадобився промисловий фен. Розбір почався зі знімання скляної задньої панелі, під якою виявилося безліч гвинтів.

Після їхнього відкручування PBKreviews від’єднав кілька дротів, а потім зняв материнську плату, на якій розташовані задні камери, пристрій читання SIM-карт і карт пам’яті, а також чіпи. В акумулятора є язичок, за допомогою якого його можна легко вийняти з корпусу. За батареєю розташована велика парова камера для відведення тепла. Збірка являє собою ті самі етапи, але в зворотному порядку.

У підсумку Galaxy A35 отримав оцінку ремонтопридатності 8,5 з 10. Смартфон набрав максимальну кількість балів за доступність деталей і простоту заміни акумулятора. Крім того PBKreviews високо оцінив внутрішню організацію компонентів і простоту заміни екрана, а також багатьох інших деталей.

Смартфон Samsung Galaxy A35 був представлений у березні 2024 року.