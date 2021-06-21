Українцям порадили час від часу знімати чохол зі смартфону

Зараз в асортименті є величезна кількість різних чохлів: і водонепроникні, і книжки, і бампери, і взагалі якихось незрозумілих форм. Іноді чохол нам настільки подобається, що ми і не думаємо його знімати, ну або просто не замислюємося – “навіщо нам взагалі це робити!” А тим часом, знімати чохол зі смартфона потрібно регулярно, і на це є ряд причин.





Від перегріву

Ми користуємося гаджетами постійно, очевидно що час від часу вони перегріваються. Причиною перегріву може бути використання пристрою під час заряду. Незважаючи на те, як наші чохли допомагають зберігати мобільник в нормі, від перегріву вони його не рятують, а навіть посилюють його. Тому коли відчувайте що ваш гаджет теплий, бажано зняти з нього чохол, щоб йому було легше прийти в норму

Від пилу

А це вже взагалі очевидно. Під чохлом-бампером накопичується велика кількість пилу, на чохлах виконаних не з пластику, а покритих, наприклад, велюром, це навіть наочно видно. Весь цей пил може залітати в отвори пристрою, що потім призведе до проблем і збоїв в системі. Адже навіть порошинки, яка залетить всередину смартфона, досить щоб послабити його працездатність.