У мережі з’явилася інформація про ключові характеристики Xiaomi Mi 11T

Вже на наступному тижні відбудеться довгоочікувана презентація Xiaomi, на якій від китайців чекають смартфони серії Xiaomi 11T, Mi 11 Lite NE і планшет Mi Pad 5. Особливий інтерес прикутий до першої лінійки, інформації про яку в мережі стає з кожним днем ​​більше і більше.





Стало відомо, що 11T і його Pro-версія отримають стандартний за сучасними мірками екстер’єр з прямокутним блоком основної камери, острівним вирізом під фронталки і тонкими рамками.

Обом телефонами при цьому приписують 120-герцові AMOLED дисплеї, бічні сканери відбитків пальців і процесори Dimensoty 1200. Ємність АКБ теж буде однаковою – 5000 мАг, потужність провідної зарядки складе реактивні 120 Вт. Відрізнятися гаджети будуть фотоможливостями. В Mi 11 в якості основного датчика задіють сенсор на 64 МП, а в Mi 11T Pro – модуль на 108 МП.

Вартість смартфонів, їх точна дата виходу і інші спеки стануть відомі вже на самій презентації. Нагадаємо, що пройде вона 15 вересня.