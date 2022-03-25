На Росії вже бояться повного зникнення Android-смартфонів

Google перестала сертифікувати смартфони російських виробників. Про це у своєму Telegram -каналі повідомляє видання Mobile-Review.





Журналісти посилаються на інформацію від двох російських компаній, що займаються виробництвом смартфонів. Як розповіли виданню, Google припинила сертифікацію софту, пославшись на закон про експорт США, який забороняє передачу американських технологій до Росії. Відмову Google схвалювати випуск Android-смартфонів підтвердили дві компанії.

Фахівці Mobile-Review пояснили, що через заборону російські компанії не зможуть випускати телефони на базі Android та з підтримкою сервісів Google – наприклад, Google Play, Google Pay, YouTube. Також експерти пророкували ризик повного зникнення Android-смартфонів від інших виробників. Це можливо, якщо Google відмовиться від сертифікації всіх без винятку смартфонів, що поставляються на російський ринок.

Пізніше автори продемонстрували повідомлення про припинення процесу сертифікації Android-смартфонів від Google, ймовірно, відправлене компанії DEXP.

“Можливо, що в Google намагаються підстелити соломку, і це тимчасова зупинка”, – зазначили журналісти. За словами авторів, за негативного сценарію на російський ринок чекає паралельний імпорт та активація смартфонів поза територією Росії.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿