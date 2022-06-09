Представлений чіпсет Apple M2

Компанія Apple несподівано презентувала свій новий чіпсет Apple M2. Виконаний процесор на 5-нм техпроцесі другого покоління, і вміщує на 25% більше транзисторів, ніж у попередньому поколінні. Архітектурний блок CPU складається з чотирьох потужних та 4 енергоефективних ядра. За рахунок цього, за збереження колишнього енергоспоживання, продуктивність була збільшена на 18% порівняно з Apple M1. Також чіпсет отримав новий графічний прискорювач, тепер має 1 ядер, а продуктивність збільшена на 35%.





Новий чіп від Apple збільшив розрив у продуктивності на одиницю енергії в порівнянні з десктопними процесорами, в деяких випадках цей п’ятиразовий розрив. Також був покращений і нейронний двигун, ставши на 40% швидше. Чіп підтримує декодинг 8K та ProRes-роликів, а також зовнішні 6K-дисплеї. Першими новинку отримають MacBook Air та MacBook Pro.