Як ви й самі знаєте, Китай зараз є чи не єдиною реальною підтримкою путінської Росії на міжнародній арені. Це дуже не подобається США. Американці всіма можливими силами намагаються підштовхнути Піднебесну до участі у антиросійських санкціях.





Проблема в тому, що американці самі мають купу санкцій проти Китаю. А працювати з тими, хто постійно заважає тобі спокійно жити, китайцям, ясна річ, не хочеться. Мабуть, американці нарешті розглянули цей парадокс і вирішили підійти до Китаю не з батогом, а з пряником. Як з’ясувалося, американські судді зараз розпочали «помилування» однією з головних жертв своїх санкцій у тій частині світу — китайського концерну ZTE.

Нагадаємо, він перебував під тиском американської влади з тих пір, як визнав себе винним у незаконній поставці обладнання до Ірану та Північної Кореї у 2017 році. І ось тепер американці сказали, що ZTE вже досить посиділа під санкціями і її час позбавити частини обмежень. Тим часом із Росії йде найпопулярніший в цій країні європейський автомобільний бренд , а ще тепер російські прогнози погоди стануть менш точними.

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