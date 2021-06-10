Які шаблонні фрази в телефонній розмові вказують на те, що телефонує шахрай

Телефонні аферисти – це не жарти. Люди втрачають багато грошей, потрапляючи на вудку шахраїв, що використовують різні способи, щоб обманом виманювати кошти. Є три найбільш поширені фрази, за якими можна зрозуміти, що телефонують аферисти.





Про особисті дані

Наприклад, по телефону вам повідомляють, що була здійснена спроба провести несанкціоновану операцію і для проведення перевірки необхідно підтвердити персональні дані.

Ні в якому разі нічого не підтверджуйте і тим більше не надавайте паспортні дані. Отримавши їх, аферисти можуть оформити на ваше ім’я кредит або зробити вас поручителем.

Паролі та логіни для входу в мобільний банк теж не варто повідомляти.

Завдяки їм зловмисник отримає повний доступ до засобів та послуг на вашій банківській картці. Не можна говорити код, який знаходиться на зворотному боці кредитки. Знаючи його, шахраї зможуть оплатити за ваш рахунок послуги або покупки в інтернеті, зробити перевід на іншу карту.

Справжнім співробітникам банку всі ці дані не потрібні, оскільки в системі необхідні дані відображаються.

Про код

Наступна ситуація, яка може статися: псевдо-співробітник банку каже, що по карті проходять якісь підозрілі операції, для їх підтвердження або скасування необхідно продиктувати код, отриманий в СМС-повідомленні.

Це означає, що у шахрая є номер вашої картки і він намагається провести якусь операцію, пов’язану зі зняттям коштів.

Якщо ви відмовляєтеся говорити код, аферисти використовують інший спосіб: переводять вас на голосове інтерактивне меню, потім просять ввести код на смартфоні, тим самим імітуючи безпеку.

В такому випадку необхідно перервати розмову і передзвонити на гарячу лінію банку, щоб повідомити про махінації. Співробітникам call-центру банку не потрібен такий код, їм достатньо дізнатися, що клієнт не підтверджує операцію.

Про необхідність передзвонити

Бувають випадки, коли людина, яка дзвонила інформує про блокування картки. Для того щоб її розблокувати, просить терміново передзвонити іншому співробітнику за вказаним номером телефону. Коли людина передзвонює на цей номер, з ним довго розмовляють (дізнаються подробиці, через що могла виникнути така ситуація).

Через деякий час говорять, що просто сталася технічна помилка, просять вибачення і припиняють розмову.

Шахрайська схема полягає в тому, що поки йде розмова, у жертви з рахунку мобільного телефону знімається досить велика сума грошей. Ні в якому разі не варто передзвонювати на невідомі номери.

Блокування картки відбувається в основному на особисте прохання клієнта, відповідно, розблокувати її він може, зателефонувавши за офіційним номером телефону банку або звернувшись до відділення.