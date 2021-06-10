Українцям розповіли про звичайні, але шкідливі для здоров’я продукти

Лікар-дієтолог Ольга Деккер перерахувала кілька звичайних продуктів, які шкодять здоров’ю і негативно позначаються на вазі людини.





Одним з таких продуктів виявилася халва. За словами фахівця, вона багата цукром, в зв’язку з чим в ній порядку 522 кілокалорій на 100 грамів. Це, в свою чергу, призводить до того, що продукт можна легко переїсти, що тягне за собою набір зайвих кілограмів. Любителям халви лікар порекомендувала перейти на варіант без цукру.

Також не менш шкідливим виявилося печиво. Справа в тому, що через наявність жирів, борошна вищого сорту і цукру цей продукт надзвичайно калорійний. Крім іншого печиво провокує стрибок рівня інсуліну, що, в свою чергу, може перешкодити людям, які прагнуть скинути вагу.

Також в цей список потрапило готове какао з пачки.

” Таке какао не дає користі, тому що вміст вуглеводів в ньому більше, ніж в свіжовичавленому соку, ніж в пакетованому соку і навіть вище, ніж у газованій воді” , – попередила лікар.