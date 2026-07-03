iPhone 18 Pro Max може обійти Galaxy S26 Ultra за ємністю акумулятора

Apple може суттєво збільшити ємність акумулятора в майбутньому iPhone 18 Pro Max. За новим витоком, смартфон отримає батарею, яка буде більшою, ніж у Samsung Galaxy S26 Ultra.

За даними інсайдера, eSIM-версія iPhone 18 Pro Max матиме акумулятор на 5425 мА·год. Варіант із фізичною SIM-карткою, імовірно, отримає трохи меншу батарею — 5235 мА·год.

Якщо ці дані підтвердяться, iPhone 18 Pro Max вперше зможе помітно випередити головного конкурента Samsung за цим параметром. Galaxy S26 Ultra оснащений акумулятором на 5000 мА·год, тож навіть версія iPhone з фізичною SIM-карткою матиме більшу ємність.

Чому eSIM-версія отримає більшу батарею

Різниця між двома версіями пояснюється конструкцією смартфона. У моделях без фізичного слота для SIM-картки всередині корпусу залишається більше місця. Apple може використати цей простір для встановлення більшого акумулятора.

Подібний підхід компанія вже застосовувала раніше: eSIM-моделі iPhone мали трохи більше внутрішнього простору, що дозволяло краще оптимізувати компонування деталей.

Водночас ємність акумулятора — це ще не повна відповідь на питання автономності. iPhone традиційно має менші батареї, ніж багато Android-флагманів, але компенсує це енергоефективними процесорами та оптимізацією iOS.

Базовий iPhone 18 Pro отримає менший приріст

Для звичайного iPhone 18 Pro такого великого збільшення не очікується. За витоком, eSIM-версії приписують батарею на 4288 мА·год. Це теж більше, ніж у попередніх поколінь, але головний апгрейд, схоже, дістанеться саме моделі Pro Max.

Поки що Apple не підтверджувала характеристики iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Офіційна презентація очікується лише у 2026 році, тому фінальні параметри можуть змінитися.

Якщо ж витік виявиться точним, iPhone 18 Pro Max стане смартфоном Apple із найбільшою батареєю в історії лінійки. Для користувачів це може означати помітно довшу роботу без підзарядки, особливо в поєднанні з новим процесором і подальшою оптимізацією iOS.