ZTE виводить на ринок унікальний смартфон, який не має аналогів у світі – Axon 30 5G

ZTE випустила смартфон Axon 30 5G, в якому можна додавати до 8 ГБ оперативної пам’яті, «відбираючи» цей обсяг у вбудованого накопичувача. Сумарний обсяг ОЗП може досягати 20 ГБ. Інших таких смартфонів на ринку немає. Axon 30 5G також став одним з перших смартфонів з прихованою під екраном фронтальною камерою. Її не видно ні під яким кутом, а знімає вона в 16 Мп.





Пам’яті більше, ніж в комп’ютерах

Компанія ZTE початку продажу унікального смартфона Axon 30 5G з 20 ГБ оперативної пам’яті. Як пише портал GizmoChina, в цьому апараті встановлений лише 12-гігабайтний модуль RAM, а додаткові 8 ГБ «конвертуються» з його флеш-пам’яті. У світі поки що не існує жодного іншого смартфона з подібною технологією.

Axon 30 5G продається поки тільки в Китаї за ціною від 2198 юанів (338 доларів) за версію з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті і до 3068 юанів (473 дол.) за 12/256 ГБ. Розширення ОЗП за рахунок ROM можливо і в молодшій версії – можна додати все ті ж 8 ГБ за рахунок технології Memory Fusion. Смартфон надійшов в продаж 3 серпня 2021 р проте опцію Memory Fusion ZTE розблокувала лише три доби тому. Купити мобільник можна поки тільки на території Китаю.

Через особливості зовнішності Axon 30 5G можна вважати не тільки флагманським, але й іміджевим смартфоном

Axon 30 5G має ще одну, нехай і не унікальну, але все ще дуже рідкісну особливість. Вона дісталася йому від моделі Axon 20, і це фронтальна камера, прихована під екраном. У Axon 20 її було добре видно, що заважало роботі з пристроєм, а в Axon 30 5G цей недолік виправили.

Дуже багато пам’яті

Налаштування Memory Fusion в її нинішньому виконанні дозволяє користувачеві самостійно вирішувати, який обсяг вбудованого накопичувача «відсікти» для нарощування оперативної пам’яті. На вибір дається п’ять варіантів – 1, 2, 3, 4 і 8 ГБ.

Опція Memory Fusion в дії

Основний модуль RAM в смартфоні Axon 30 5G – це сучасний LPDDR5. Його поширення почалося в лютому 2020 року.

ROM-модуль в Axon 30 5G – це UFS 3.1, найшвидша мобільна флеш-пам’ять на серпень 2021 р. Деякі модулі можуть забезпечити швидкість читання аж до 1200 МБ / с.

Axon 30 5G пропонується в чотирьох конфігураціях – 6/128, 8/128, 8/256 і 12/256.

Дисплей, в який вбудували все

Смартфон Axon 30 5G має витягнутий до пропорцій 20,5:9 екран на основі матриці OLED. Це 6,92-дюймова панель з добре помітними рамками і роздільною здатністю Full HD + або 2460х1080 пікселів.

Передньої камери не видно, але вона точно є

Дисплей має частоту оновлення 120 Гц, 10-бітову передачу кольору і 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3.

ZTE вбудувала в екран свого смартфона не тільки камеру для селфі, але і оптичний сканер відбитків пальців. Невидимий фронтальний модуль знімає в роздільній здатності 16 Мп і може записувати Full HD-ролики, а інші його функції виробник не розкриває.

Великий акумулятор і майже флагманський процесор

Axon 30 5G зібраний на чіпі Snapdragon 870, що дебютував в кінці січня 2021 року. Це спрощена версія недавнього флагмана Qualcomm з індексом 888, який в червні 2021 р еволюціонував до версії 888 Plus.

Процесор Snapdragon 870 варто вважати поліпшеною версією 865 зразка грудня 2019 р. У нього ті самі вісім ядер Kryo 585, але з тактовою частотою до 3,2 ГГц, що на 100 МГц швидше, ніж в Snapdragon 865 Plus (літо 2020 р.). Всі ядра поділені на три нерівних кластера – 1х3,2 Ггц, 3х2,42 ГГц і 4х1,8 Ггц. Також в наявності відеочіп Adreno 650 і модуль Wi-Fi 6 (в 865 Plus встановлено Wi-Fi 6E, який не підтримується в Україні).

Електроніка смартфона працює від акумулятора на 4200 мАг. Він заряджається по USB-C і підтримує швидку 55-ватну зарядку.

Камера і інтерфейси

ZTE зробила в Axon 30 5G акцент саме на технологію Memory Fusion і невидиму фронтальну камеру, а основному модулю багато уваги приділяти не стала. В результаті він нічим особливим не виділяється, хоча в його складі є чотири сенсора. Основний має 64 Мп (Sony IMX682), за ним йде ультраширокий модуль (8 Мп, кут огляду 119 градусів), макрокамера (5 Мп, ЕФР 30 мм) і 2-мегапісельний сенсор глибини з апертурою f / 2,4.

Смартфон отримав два SIM-слота, чіп NFC, навігацію по GPS, модулі Bluetooth 5.1 і Wi-Fi 802.11 ax (2,4 і 5 ГГц), а також підтримку стільникових мереж з другого по п’яте покоління включно. Розміри апарату склали 170х78х8 мм при вазі 189 грамів.

Axon 30 5G поставляється з ОС Android 11 і прошивкою MyOS 11. Терміни початку його продажів за межами Китаю не встановлені.