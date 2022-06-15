Автогігант Honda презентує власний сучасний триколісний самокат

Поряд з трендовими електромобілями все частіше на дорогах з’являються електросамокати. Компанія Honda не лишилась осторонь та презентувала електросамокат для кожного. Особливість Striemo полягає в наявності трьох коліс замість традиційних двох. Це дає транспортові більшу стабільність на дорозі та дозволяє придбати електросамокат навіть тим, хто не вміє тримати рівновагу. Власні технології утримування балансу роблять цю модель гранично безпечною для покупця в умовах значного завантаження доріг та їхньої потенційної небезпеки.





Електросамокат витримує навантаження до 120 кілограмів, маючи власну вагу близько 20 кг. В порівнянні з конкурентами Striemo здається досить великим та важким, проте, враховуючи характеристики та здатність витримувати значні навантаження, виходить, що для пересування містом можливостей електросамокату буде вдосталь.

Striemo здатен розвивати швидкість до 25 км/год, а за умови повної зарядки він подолає до 30 км без підключення до мережі. Пристрій має три рівні швидкості: до 6, 15 та 25 км/год. Це дозволяє з комфортом їхати поруч з пішоходом, кататись у легкому темпі або цілеспрямовано долати відстані за найменший час. Відновити запас енергії можна всього лише за 3,5 години.

Конструктивно електросамокат отримає досить оригінальне оформлення. Платформа для ніг матиме майже округлу форму, тому за відсутності необхідності тримати рівновагу водій зможе розміститись на платформі з більшим комфортом. Складана рама пристрою дасть змогу зручно зберігати транспорт вдома, в офісі або перевозити у багажнику авто. А маленька ручка дозволить тягти самокат за собою, якщо заряд батареї зненацька вичерпається.

Цього року Honda Striemo з’явиться в продажу в Японії, а у країнах Європи придбати електросамокат можна буде починаючи з 2023 року. Орієнтовна вартість транспортного засобу становитиме близько 1900 доларів, а перші 300 одиниць виробник має намір продати через інтернет.