Власники Samsung Galaxy A і Galaxy M зіткнулись з серйозними апаратними проблемами

Видання SamMobile опублікувало матеріал, у якому розповідається про проблеми, з якими зіткнулися власники смартфонів Samsung Galaxy A і Galaxy M.





Так, згідно з опублікованими матеріалами, на смартфонах Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s і Galaxy A51 була виявлена невідома помилка, яка призводить до зависання пристроїв. Крім того, через неї ж смартфони постійно перевантажуються. Відзначається, що дана проблема спостерігається вже досить тривалий час – близько пари місяців. Представники південнокорейської компанії, в свою чергу, не висловлюються на цю тему.

Відомо, що в деяких сервісних центрах Samsung тим, хто зіткнувся з такою проблемою, порекомендували замінити материнську плату – така процедура обійдеться в понад 100 доларів. На сьогоднішній день даних про те, що проблему вдалося усунути – немає. Ентузіасти намагалися її вирішити за допомогою скидання до заводських налаштувань, проте все марно.