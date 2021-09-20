Hardnews

Власники Samsung Galaxy A і Galaxy M зіткнулись з серйозними апаратними проблемами

20.09.2021
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Samsung Galaxy M62

Видання SamMobile опублікувало матеріал, у якому розповідається про проблеми, з якими зіткнулися власники смартфонів Samsung Galaxy A і Galaxy M.


Так, згідно з опублікованими матеріалами, на смартфонах Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s і Galaxy A51 була виявлена невідома помилка, яка призводить до зависання пристроїв. Крім того, через неї ж смартфони постійно перевантажуються. Відзначається, що дана проблема спостерігається вже досить тривалий час – близько пари місяців. Представники південнокорейської компанії, в свою чергу, не висловлюються на цю тему.

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Відомо, що в деяких сервісних центрах Samsung тим, хто зіткнувся з такою проблемою, порекомендували замінити материнську плату – така процедура обійдеться в понад 100 доларів. На сьогоднішній день даних про те, що проблему вдалося усунути – немає. Ентузіасти намагалися її вирішити за допомогою скидання до заводських налаштувань, проте все марно.

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20.09.2021
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