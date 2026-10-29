OnePlus представила смартфони з вентиляторами та батареями на 9000 мАг: характеристики й ціни новинок

Китайська OnePlus представила нове покоління смартфонів серії Ace, орієнтованих насамперед на мобільних геймерів. Головною особливістю моделей Ace 7 та Ace 7 Pro стала вбудована система активного охолодження з вентиляторами, яка має забезпечувати стабільну продуктивність навіть під час тривалих ігрових сесій. Пристрої також оснащені великими акумуляторами на 9000 мАг, швидким заряджанням потужністю 100 Вт та спеціалізованими чипами для покращення ігрового процесу.

Попри схожі характеристики, смартфони мають кілька важливих відмінностей. Базовий OnePlus Ace 7 отримав процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 V, тоді як дорожчий Ace 7 Pro оснащений повноцінним Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також старша модель пропонує розширені можливості камер, включно з перископічним телеоб’єктивом та підтримкою професійних режимів відеозапису.

Незвичайна система охолодження та екран на 185 Гц

OnePlus використала в новинках систему охолодження Ice River з двома окремими повітряними потоками. Один спрямований безпосередньо до процесора, а другий охолоджує задню панель, щоб корпус менше нагрівався в руках. Усередині смартфонів також розташовані мініатюрні радіатори та велика випарна камера, а швидкість обертання вентиляторів автоматично регулюється залежно від температури.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

OnePlus Ace 7 Pro

За заявою виробника, після години гри температура в зоні процесора може бути нижчою на 10 °C порівняно з роботою без активного охолодження. Під час демонстраційних випробувань у грі Peacekeeper Elite смартфон підтримував у середньому 184,9 кадра за секунду за максимальної температури 38,7 °C. У Delta Force результат виявився аналогічним, хоча температура досягала 40,2 °C. Водночас ці показники отримані під час внутрішніх тестів OnePlus, тому їх ще потрібно перевірити незалежним оглядачам.

Обидві моделі оснащені 6,78-дюймовими LTPO-дисплеями з роздільною здатністю класу 1,5K, розробленими спільно з BOE. У звичайному режимі частота оновлення становить до 165 Гц, а в сумісних іграх може підвищуватися до 185 Гц. Екрани також підтримують високочастотне ШІМ-регулювання яскравості на 3840 Гц та апаратні технології зменшення синього світла.

OnePlus Ace 7

Для покращення ігрового процесу OnePlus встановила три додаткові чипи. T3 відповідає за швидкість реагування сенсорного екрана, G3 оптимізує мережеве з’єднання, а P4 забезпечує стабільнішу частоту оновлення дисплея. За інформацією компанії, нова система дозволяє зменшити затримку під час проведення пальцем по екрану до 80%, хоча реальний ефект залежатиме від конкретної гри.

Акумулятор на 9000 мАг і камери на 200 Мп

Ще однією перевагою смартфонів стали акумулятори Glacier Battery ємністю 9000 мАг. Виробник заявляє, що одного заряду вистачає приблизно на сім годин безперервної гри з високою частотою кадрів або до 24 годин перегляду відео. Обидві моделі підтримують швидке заряджання на 100 Вт, а також режим обхідного живлення, за якого енергія надходить безпосередньо до компонентів смартфона, зменшуючи нагрівання та навантаження на батарею.

Основна камера обох моделей має роздільну здатність 200 Мп, однак Ace 7 Pro додатково отримав 50-мегапіксельний перископічний телеоб’єктив із 3,5-кратним оптичним збільшенням. Старша версія також підтримує запис відео у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів за секунду та 8K при 30 кадрах за секунду. Для досвідчених користувачів передбачено режим Log, який надає більше можливостей під час подальшої обробки відео.

Серед інших характеристик — металеві рамки, ультразвукові сканери відбитків пальців під дисплеями, NFC, інфрачервоні передавачі та захист від пилу й води за стандартами IP66, IP68, IP69 і IP69K. Смартфони працюють під керуванням ColorOS 17 із новими функціями штучного інтелекту.

Скільки коштують OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro

Продажі смартфонів уже стартували в Китаї. Покупцям пропонують кілька конфігурацій оперативної та вбудованої пам’яті:

OnePlus Ace 7 — від 4399 юанів за версію 12/256 ГБ до 5699 юанів за 16/512 ГБ. Це приблизно 30 100–39 000 грн .

— від 4399 юанів за версію 12/256 ГБ до 5699 юанів за 16/512 ГБ. Це приблизно . OnePlus Ace 7 Pro — від 4799 юанів за 12/256 ГБ до 7299 юанів за 16 ГБ/1 ТБ. У перерахунку це близько 32 800–49 900 грн.

Вартість зазначена за звичайними китайськими роздрібними цінами без урахування місцевих державних субсидій. Для покупців у Китаї діють також спеціальні програми знижок, які можуть суттєво зменшити кінцеву суму.

Наразі OnePlus не оголосила про міжнародний запуск Ace 7 та Ace 7 Pro. Тому поки невідомо, чи з’являться ці моделі на українському ринку офіційно, або ж компанія випустить їхні глобальні аналоги під іншими назвами.