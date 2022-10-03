Стало відомо, скільки дронів-камікадзе придбала РФ для атаки на Україну

Стало відомо, яку кількість Shahed-136 придбала РФ. З’явилася інформація, що Москва підписала контракт із Тегераном на постачання 1000 БПЛА. Станом на сьогодні Росія отримала 300 одиниць техніки. Про БПЛА Mohajer поки що даних немає.

Ще у серпні 2022 року західна розвідка повідомила, що РФ придбала сотні дронів. Повідомлялась і точна дата відправлення першої партії, це сталося 19 вересня. Також Тегеран передав симулятор для навчання та системи-катапульти для запуску безпілотників. Після другого постачання зброї, США запровадили санкції до тих літаків, яку брали участь у трансфері.

Впоратися із новою загрозою ЗСУ допомагає Ізраїль. Він дав згоду США, щоб ті передали антидронові системи, які вони розробляли разом. Між Іраном та Ізраїлем давно напружені відносини. Ізраїль раніше не передавав зброю для допомоги українським військовим. Такий жест дружньої країни показує на чиєму вона боці у цій війні.

Також Литва не залишилась осторонь та передає нові види озброєння проти дронів-камікадзе. Допомога надходить до України через Польщу.

Раніше існувала думка, що баражуючі боєприпаси агресор використовуватиме на фронті для отримання вогневої переваги. Виявилось, що ворог вирішив вражати цивільні та критичні об’єкти інфраструктури у містах.

Shahed-136 є досить небезпечним, адже несе на собі 20-ти кілограмову бойову частину. Точність дрона 10-15 метрів. Він може пересуватись на велику відстань до 2000 км, тому його запускають з тилу.

ЗСУ вже мають досвід їх знищення. Військові та містяни, які бачили та чули, як літають дрони, говорять, що вони надзвичайно гучні, тому чути їх ще здалеку. Ще один недолік БПЛА — його відносно невелика швидкість. Пересувається він у повітрі до 150 км/год. Їх поява на озброєнні РФ створила багато труднощів українцям, які необхідно негайно усунути.