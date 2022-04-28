Напівфлагман Motorola Edge 30 представлений офіційно

Американський бренд з китайськими господарями Motorola офіційно представив новий напівфлагманський смартфон Motorola Edge 30. Гаджет отримав 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR10+ і підвищеною частотою.





В отворі посередині верхньої грані екрана притулилася потужна 32-мегапіксельна фронтальна камера. Основна камера отримала 50-мегапіксельний головний сенсор, також 50-мегапіксельний датчик із надширококутною оптикою та 2-мегапіксельний датчик глибини. Основою апарату став восьмиядерний процесор Snapdragon 778G+.

Передбачено 8 Гбайт оперативної та 128 або 256 Гбайт постійної пам’яті. За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 4020 мАг. Є стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos, модулі Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та NFC.