До яких меж можна розігнати ОЗП у системах із чипами Ryzen 9000 при дільнику 1:1

Автори великого тематичного порталу Wccftech з посиланням на свої власні джерела розкрили подробиці про розгін оперативної пам’яті в системах із прийдешніми десктопними процесорами лінійки Ryzen 9000. Згідно з їхніми даними, AMD знову підвищить верхню межу розгону ОЗП зі збереженням дільника 1:1.

У чіпів Ryzen 7000 дільник IFC перемикався в режим 1:2 після перевищення ефективної частоти в 6000 МГц. А ось у нових процесорів серії Ryzen 9000 дільник 1:2 буде спрацьовувати при розгоні понад 6400 МГц. Причому це справедливо як для нових плат із наборами мікросхем системної логіки X870, так і для старих моделей із чипсетом X670.

Також журналісти повідомили, що під час роботи з дільником 1:2 швидкість передавання даних можна довести до 8000 MT/с у разі використання чотирьох планок ОЗП. Якщо ж у системі встановлено два модулі пам’яті, то гранична швидкість передачі даних може перевищити позначку в 9000 MT/с.