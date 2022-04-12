Древню GeForce GTX 1050 Ti протестували в сучасних іграх

Відеокарту протестував ютубер, який веде популярний канал zWORMz Gaming. Тестування проводилося на ПК із процесором AMD Ryzen 9 5900X та 32 ГБ оперативної пам’яті.





Незважаючи на вік, GeForce GTX 1050 Ti досі здатна видати гідну продуктивність в іграх. У тому числі і найсучасніших – таких, як Cyberpunk 2077, Elden Ring та God of War. Тестування проводилося у роздільній здатності 1080p.

Які результати?

Elden Ring при середніх налаштуваннях – 42 кадри на секунду.

Dying Light 2 при низьких налаштуваннях та FSR UQ – 42 кадри в секунду.

Forza Horizon 5 при середніх налаштуваннях – 73 кадри в секунду.

God Of War при середніх налаштуваннях і з FSR UQ – 50 кадрів за секунду.

Cyberpunk 2077 при низьких налаштуваннях і з FSR UQ – 35 кадрів за секунду.

Far Cry 6 при низьких налаштуваннях і з FSR UQ – 60 кадрів за секунду.

Battlefield 2042 при низьких налаштуваннях – 44 кадри в секунду.

Fortnite при низьких налаштуваннях – 147 кадрів за секунду.

GTA San Andreas Definitive Edition при середніх налаштуваннях – 67 кадрів за секунду.

Call Of Duty Warzone при низьких налаштуваннях – 54 кадри в секунду.

Lost Ark при дуже високих налаштуваннях – 100 кадрів в секунду.

Цілком гідні результати для картки, випущеної понад 5 років тому. У всі ігри, так чи інакше, можна грати за комфортного фреймрейту.

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