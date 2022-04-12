Hardnews
Древню GeForce GTX 1050 Ti протестували в сучасних іграх
Відеокарту протестував ютубер, який веде популярний канал zWORMz Gaming. Тестування проводилося на ПК із процесором AMD Ryzen 9 5900X та 32 ГБ оперативної пам’яті.
Незважаючи на вік, GeForce GTX 1050 Ti досі здатна видати гідну продуктивність в іграх. У тому числі і найсучасніших – таких, як Cyberpunk 2077, Elden Ring та God of War. Тестування проводилося у роздільній здатності 1080p.
Які результати?
- Elden Ring при середніх налаштуваннях – 42 кадри на секунду.
- Dying Light 2 при низьких налаштуваннях та FSR UQ – 42 кадри в секунду.
- Forza Horizon 5 при середніх налаштуваннях – 73 кадри в секунду.
- God Of War при середніх налаштуваннях і з FSR UQ – 50 кадрів за секунду.
- Cyberpunk 2077 при низьких налаштуваннях і з FSR UQ – 35 кадрів за секунду.
- Far Cry 6 при низьких налаштуваннях і з FSR UQ – 60 кадрів за секунду.
- Battlefield 2042 при низьких налаштуваннях – 44 кадри в секунду.
- Fortnite при низьких налаштуваннях – 147 кадрів за секунду.
- GTA San Andreas Definitive Edition при середніх налаштуваннях – 67 кадрів за секунду.
- Call Of Duty Warzone при низьких налаштуваннях – 54 кадри в секунду.
- Lost Ark при дуже високих налаштуваннях – 100 кадрів в секунду.
Цілком гідні результати для картки, випущеної понад 5 років тому. У всі ігри, так чи інакше, можна грати за комфортного фреймрейту.