OnePlus представила смартфоны с вентиляторами и аккумуляторами емкостью 9000 мАч: характеристики и цены новинок

Китайская компания OnePlus представила новое поколение смартфонов серии Ace, ориентированных в первую очередь на мобильных геймеров. Главной особенностью моделей Ace 7 и Ace 7 Pro стала встроенная система активного охлаждения с вентиляторами, которая должна обеспечивать стабильную производительность даже во время длительных игровых сессий. Устройства также оснащены емкими аккумуляторами на 9000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 100 Вт и специализированными чипами для улучшения игрового процесса.

Несмотря на схожие характеристики, смартфоны имеют несколько важных отличий. Базовая модель OnePlus Ace 7 оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 V, тогда как более дорогая модель Ace 7 Pro — полноценным Snapdragon 8 Elite Gen 5. Кроме того, старшая модель предлагает расширенные возможности камер, включая перископический телеобъектив и поддержку профессиональных режимов видеозаписи.

Необычная система охлаждения и экран с частотой обновления 185 Гц

OnePlus использовала в новых моделях систему охлаждения Ice River с двумя отдельными воздушными потоками. Один направлен непосредственно на процессор, а второй охлаждает заднюю панель, чтобы корпус меньше нагревался в руках. Внутри смартфонов также расположены миниатюрные радиаторы и большая испарительная камера, а скорость вращения вентиляторов автоматически регулируется в зависимости от температуры.

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OnePlus Ace 7 Pro

По заявлению производителя, после часа игры температура в зоне процессора может быть на 10 °C ниже, чем при работе без активного охлаждения. Во время демонстрационных испытаний в игре Peacekeeper Elite смартфон поддерживал в среднем 184,9 кадра в секунду при максимальной температуре 38,7 °C. В Delta Force результат оказался аналогичным, хотя температура достигала 40,2 °C. В то же время эти показатели получены в ходе внутренних тестов OnePlus, поэтому их ещё предстоит проверить независимым экспертам.

Обе модели оснащены 6,78-дюймовыми LTPO-дисплеями с разрешением класса 1,5K, разработанными совместно с BOE. В обычном режиме частота обновления составляет до 165 Гц, а в поддерживающих эту функцию играх может повышаться до 185 Гц. Экраны также поддерживают высокочастотную ШИМ-регулировку яркости на частоте 3840 Гц и аппаратные технологии уменьшения синего света.

OnePlus Ace 7

Для улучшения игрового процесса OnePlus установила три дополнительных чипа. T3 отвечает за скорость отклика сенсорного экрана, G3 оптимизирует сетевое соединение, а P4 обеспечивает более стабильную частоту обновления дисплея. По информации компании, новая система позволяет сократить задержку при проведении пальцем по экрану до 80%, хотя реальный эффект будет зависеть от конкретной игры.

Аккумулятор емкостью 9000 мАч и камеры на 200 Мп

Еще одним преимуществом смартфонов стали аккумуляторы Glacier Battery емкостью 9000 мАч. Производитель заявляет, что одного заряда хватает примерно на семь часов непрерывной игры с высокой частотой кадров или до 24 часов просмотра видео. Обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт, а также режим обходного питания, при котором энергия поступает непосредственно к компонентам смартфона, снижая нагрев и нагрузку на аккумулятор.

Основная камера обеих моделей имеет разрешение 200 Мп, однако Ace 7 Pro дополнительно оснащён 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим увеличением. Старшая версия также поддерживает запись видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 8K при 30 кадрах в секунду. Для опытных пользователей предусмотрен режим Log, который предоставляет больше возможностей при последующей обработке видео.

Среди прочих характеристик — металлические рамки, ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев под дисплеями, NFC, инфракрасные передатчики и защита от пыли и воды в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K. Смартфоны работают под управлением ColorOS 17 с новыми функциями искусственного интеллекта.

Сколько стоят OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro

Продажи смартфонов уже начались в Китае. Покупателям предлагается несколько вариантов объёма оперативной и встроенной памяти:

OnePlus Ace 7 — от 4399 юаней за версию 12/256 ГБ до 5699 юаней за версию 16/512 ГБ. Это примерно 30 100–39 000 грн .

— от 4399 юаней за версию 12/256 ГБ до 5699 юаней за версию 16/512 ГБ. Это примерно . OnePlus Ace 7 Pro — от 4799 юаней за версию 12/256 ГБ до 7299 юаней за версию 16 ГБ/1 ТБ. В пересчете это составляет около 32 800–49 900 грн.

Стоимость указана по обычным китайским розничным ценам без учета местных государственных субсидий. Для покупателей в Китае также действуют специальные программы скидок, которые могут существенно снизить итоговую сумму.

На данный момент OnePlus не объявила о международном запуске Ace 7 и Ace 7 Pro. Поэтому пока неизвестно, появятся ли эти модели на украинском рынке официально или же компания выпустит их глобальные аналоги под другими названиями.