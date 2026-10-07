Смарт-часы, которые не нужно заряжать три месяца: Garmin представила модель Enduro 4 для ультрамарафонцев и путешественников

Garmin представила Enduro 4 — спортивные смарт-часы для длительных тренировок, походов и экспедиций. Новое поколение сохранило основной акцент на автономности, а также получило больше памяти, более быструю навигацию и несколько новых спортивных функций.

Часы оснащены 1,4-дюймовым MIP-экраном с разрешением 280 × 280 пикселей и сапфировым стеклом Power Sapphire с солнечной панелью. Без подзарядки от солнца Enduro 4 работает до 36 дней, а при достаточном освещении — до 90 дней. В режиме записи активности автономность зависит от настроек: до 120 часов в обычном режиме и до 320 часов с солнечной зарядкой. Если задействовать все спутниковые системы, эти показатели составляют до 80 и 144 часов соответственно. Максимальных значений часы достигают только при ярком свете, который Garmin рассчитывает на уровне около 50 000 люкс, поэтому в реальности всё зависит от того, сколько времени они проводят на солнце. Для сравнения: по данным украинских магазинов, предыдущая модель Enduro 3 демонстрирует те же показатели, поэтому в плане автономности существенных изменений нет.

Основные аппаратные нововведения касаются памяти и карт. Объем хранилища увеличился с 32 до 64 ГБ, а оперативной памяти стало на 50 % больше, чем в Enduro 3. В сочетании с обновлённым движком это обеспечивает примерно на 30% более быструю прокрутку встроенных карт. Появился также режим Perspective View, который отображает больше деталей маршрута.

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Корпус имеет размеры 51 × 51 × 15,7 мм и весит 66 г. Безель изготовлен из титана, основа корпуса — из армированного волокном полимера, водонепроницаемость соответствует стандарту 10 ATM. Встроенный фонарик светит белым и красным светом.

Для тренировок доступно более 100 профилей активности. Появились цели по темпу с поправкой на уклон, новые показатели Stamina Zones и Stamina Curve, а функция Garmin Epic объединяет несколько видов активности за дни или недели в одну историю. Часы также измеряют пульс, насыщение крови кислородом и температуру кожи, а в поддерживаемых регионах работает ЭКГ. На устройство можно загружать карты и музыку, а для бесконтактной оплаты предусмотрена функция Garmin Pay. Утилита Power Manager помогает понять, какие включенные функции сильнее всего разряжают батарею.

На рынке США Enduro 4 стоит 900 долларов, что по официальному курсу НБУ на 7 октября (44,94 грн/$) составляет около 40 450 грн. Официальная цена и дата выхода в Украине пока не объявлены. Для ориентира: Enduro 3 в украинских магазинах сейчас предлагают от 39 069 грн.