Redmi Turbo 6 Max может получить рекордный для Xiaomi аккумулятор емкостью 11 000 мАч

Компания Xiaomi готовит новый смартфон Redmi Turbo 6 Max, который может установить рекорд по емкости аккумулятора среди всех моделей производителя. По предварительной информации, устройство также получит большой OLED-дисплей с частотой обновления 185 Гц и мощный процессор MediaTek.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил в китайской социальной сети Weibo о смартфоне с аккумулятором емкостью 11 000 мАч. Хотя конкретное название модели он не раскрыл, приведенные характеристики совпадают с предыдущими утечками о Redmi Turbo 6 Max. Если информация подтвердится, новинка получит самую емкую батарею среди смартфонов Xiaomi.

Для сравнения: предыдущая модель Redmi Turbo 5 Max оснащена аккумулятором емкостью 9000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Таким образом, ёмкость аккумулятора новой модели может увеличиться примерно на 22%. Это позволит увеличить автономность при играх, просмотре видео и повседневном использовании, хотя фактическое время работы будет зависеть и от энергопотребления дисплея и процессора.

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Что известно о характеристиках Redmi Turbo 6 Max

Согласно предварительным утечкам, смартфон будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 9500s и плоским OLED-дисплеем диагональю около 7 дюймов. Экрану приписывают разрешение 2K, частоту обновления до 185 Гц и сверхтонкие рамки толщиной примерно 1 мм. Для их уменьшения производитель может использовать технологию компоновки дисплея LIPO.

Также сообщается о металлической рамке корпуса, защите от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, ультразвуковом сканере отпечатков пальцев под экраном и двойной основной камере.

Ожидается, что Redmi Turbo 6 Max дебютирует в Китае в конце 2026 года или в начале 2027 года. На международном рынке смартфон может появиться под названием POCO X9 Pro Max, в том числе и в Украине. Однако Xiaomi пока официально не подтвердила ни характеристики устройства, ни дату презентации.